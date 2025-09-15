Dólar abre em queda, vai a R$ 5,32 e renova mínima em mais de um ano

O dólar iniciou a sessão desta segunda-feira, 15, em queda o operava a R$ 5,327 às 10h21 (horário de Brasília), com queda de 0,48%. Nos Estados Unidos, os últimos indicadores de emprego e inflação reforçaram a expectativa de que o Federal Reserve possa cortar os juros já na próxima semana. O movimento segue em linha com o visto globalmente, com o DXY, índice que compara o desempenho do dólar com uma cesta de moedas, caindo 0,24%.

Em 2025, a divisa já acumula queda de aproximadamente 13%. Para Alfredo Ignacio Trindade Netto, CEO da Ecco Planet Consulting, esse patamar de câmbio é atípico.

“Para muitos, pode representar uma oportunidade de aquisição de dólar, seja para diversificação patrimonial, seja para quem planeja internacionalização ou investimentos no exterior. É um momento que exige cautela, mas também pode abrir espaço para boas estratégias”, afirma o consultor para internacionalização de negócios e investimentos nos Estados Unidos.

Daniel Toledo, advogado, especialista em macroeconomia e internacionalização de ativos, afirma que a valorização do real também tem sido amparada por leilões de swap cambial, realizados pelo Banco Central brasileiro.

"Sinais de desaceleração nos EUA, expectativa de corte de juros pelo Fed, fortalecimento de ativos brasileiros e ações do Banco Central, que tem realizado leilões. Esse conjunto cria espaço para que o real se valorize e o dólar alcance o menor patamar em mais de um ano", explica.