Ibovespa hoje: bolsa perde força após CPI dos Estados Unidos e opera perto da estabilidade

O Ibovespa perdeu força e passou a oscilar perto da estabilidade nesta terça-feira, 14, após a divulgação de dados levemente acima das expectativas para a inflação americana.

Ibovespa: + 0,23%, 109.087 pontos

O Índice de Preço ao Consumidor dos Estados Unidos (CPI, na silga em inglês) caiu de 6,5% para 6,4% na comparação anual. O consenso era de recuo para 6,2%. Já o núcleo do CPI desacelerou de 5,7% para 5,6% ante expectativa de queda para 5,5%. Índices de Wall Street operam em alta, após oscilarem entre ganhos e perdas na abertura.

"A tendência é que as coisas melhorem com o tempo com a inflação diminuindo, porém não acredito que, com esses dados acima do esperado, o FED vai parar de subir os juros tão cedo", disse Rodrigo Cohen, analista e co-fundador da Escola de Investimentos.

Mais cedo, a bolsa brasileira chegou a operar em firme alta, indo à maxima intradia de 109.564 pontos, com investidores repercutindo positivamente resultados corporativos as falas do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.

Em entrevista ao Roda Viva, Campos Neto adotou tom conciliador com o governo, apesar das críticas que recebeu do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Disse buscar uma "harmonização" com a equipe econômica do governo e afirmou estar disposto a se encontrar com o presidente ou mesmo ir ao Congresso para explicar as motivações para a manutenção da taxa de juro em patamar elevado.

A entrevista foi elogiada pelo mercado. "Campos Neto foi institucionalmente impecável. Inúmeras vezes fez questão de se colocar como apenas uma peça no BC, podendo inclusive ser voto vencido nas reuniões, despersonificando o debate sobre a atuação da autoridade monetária e fortalecendo as instituições brasileiras", avaliou em nota Étore Sanchez, economista-chefe da Ativa.

"O clima foi no geral de criar pontes", disse em nota o economista André Perfeito. "De maneira geral vejo como positiva a entrevista e reforça duas tendências: a apreciação do real e o fechamento da curva de juros." As reações previstas por Perfeito se concretizam nesta segunda, com queda do dólar e do DI futuro.

Dólar: - 0,49%, R$ 5,151

O presidente do BC voltou a discursar publicamente nesta manhã em participação no BTG Conference. Sem grandes novidades, Campos Neto reforçou sua posição contrária à mudança da meta, mas que a função do BC é seguir a meta, e não definir a meta.

BB lidera alta

O Banco do Brasil lidera as altas da bolsa nesta terça em reação ao forte resultado do quarto trimestre divulgado na noite passada. O banco registrou lucro líquido ajustado de R$ 9 bilhões no trimestre, 51,3% acima do mesmo período de 2021. No ano, o lucro líquido do banco foi de R$ 31,8 bilhões.

Banco do Brasil (BBAS3): + 4,43%

Embora reconheça o forte resultado, Larissa Quaresma, analista da Empiricus Research, segue cautelosa com o futuro do Banco do Brasil. "Para 2023, o BB projetou um crescimento de 13% no lucro líquido, o que vemos como positivo, as temos dificuldade de acreditar diante da mudança de gestão. os executivos nomeados pelo governo, embora com histórico profissional respeitado, implementarão uma agenda mais voltada para o social, o que pode machucar os lucros no médio prazo", disse em relatório.

Carrefour sobe após balanço

Entre os maiores ganhos do pregão ainda estão as ações do Carrefour. A empresa apresentou lucro líquido de R$ 426 milhões no quarto trimestre -- 58% menor que o do mesmo período deo ano anterior, mas em linha com as estimativas. O resultado foi pressionado principalmente pelos juros da dívida, traduzidas nas despesas financeiras. As vendas consolidadas cresceram 38,2% para R$ 31,5 bilhões.

Carrefour (CRFB3): + 3,36%

A empresa, segundo avaliaram analistas da Guide, segue apresentando um "sólido crescimento". "A companhia vem cumprindo o seu cronograma de expansão com a aquisição da rede BIG", afirmou em nota Matheus Haag, analista da Guide.