Campos Neto sobre juros: “Quanto mais fortes as instituições, mais intenso pode ser o debate”

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou nesta terça-feira, 14, que "é justo questionar os juros altos" como tem sido feito pelo governo, mas que a prioridade do Brasil deve ser melhorar a credibilidade para atrair investimentos e que o debate pode ser aprimorado quanto mais fortes forem as instituições.

Campos Neto participou nesta manhã do CEO Conference, evento organizado pelo grupo BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME). A declaração acontece em meio a debate no governo do presidente Lula sobre se o Brasil deveria alterar suas metas de inflação e se o BC tem condições de baixar a taxa Selic para menos do que os atuais 13,75%.

"Acho que o debate é sempre importante, mas acho que no Brasil a gente não está agora em um período em que seria bom experimentar", disse Campos Neto. Ele afirmou que o principal objetivo, na visão atual do Banco Central, é entender "como a gente faz melhorar a credibilidade."

O presidente do BC disse que há "uma enorme boa vontade" nos fluxos de investimentos para o Brasil e que esse momento pode ser aproveitado se houver credibilidade e instituições fortes.

Para ele, no entanto, não é papel da autoridade monetária interferir na decisão sobre as metas de inflação, embora participe do debate. "É importante respeitar as instituições e jogar com as regras do jogo", disse, afirmando que é o governo quem determina a meta de inflação, via Conselho Monetário Nacional (CMN), e que esse não é um instrumento de política monetária do BC.

Na fala, Campos Neto voltou a defender que a autonomia do Banco Central como ocorre no Brasil desde 2021 é "muito importante" e tem sido mantida em países vizinhos mesmo com mudanças de governo e crises, como no Chile ou no Peru. “Quanto mais fortes as instituições, mais intenso pode ser o debate”, disse.

"É justo questionar os juros altos"

Campos Neto também elogiou o governo em alguns momentos de sua fala e disse que tem tido havido "boa vontade enorme do ministro Haddad [Fazenda]" ao seguir um plano fiscal e trabalhar um arcabouço a ser apresentado ao Congresso. O presidente do BC afirmou, ainda, que acredita ser possível consolidar políticas sociais e responsabilidade fiscal, e que faz parte do papel do governo questionar o patamar dos juros e impacto no crescimento.

Campos Neto manteve o tom de conciliação que já havia adotado em entrevista ao Roda Viva, da TV Cultura, na segunda-feira, 13.

"É justo questionar os juros altos, acho que é importante ter alguém que faça esse papel no governo sempre, faz parte do jogo, do equilíbrio natural", disse.

"Acho que quando o juro real está alto, ter um debate sobre por que ele está alto é super legítimo, e é um trabalho do Banco Central esclarecer e melhorar a comunicação."

Mas afirmou, também, que é papel do BC olhar "um ciclo mais longo".

O presidente do BC disse que o Brasil, que iniciou trajetória de alta de juros ainda em 2021, antes dos países desenvolvidos, viu de forma mais adiantada os riscos da inflação global que hoje assola países como EUA e Europa. "Nossa experiência brasileira nos leva a ter algumas vantagens nesse processo", disse.

Pressões inflacionárias continuam, diz Campos Neto

Embora os choques da covid-19 e da guerra na Ucrânia tenham sustentado a tese de que a inflação global é sobretudo de oferta (não sendo, portanto, resolvida somente com alta de juros), Campos Neto afirma que essa teoria é hoje menos clara — como mostra o mercado de trabalho forte nos EUA e a pressão gerada pelo lado da demanda.

O banqueiro citou o fato de os governos terem inserido entre 8 e 9 trilhões de dólares em um PIB global de 80 trilhões, além de cenário de taxas quase zeradas de juros nos países ricos antes da guerra. "Nossa opinião é de que não foi uma coisa clássica de oferta", disse. "Foi um fiscal muito forte e um monetário muito forte, e a gente vê deslocamento das demandas em vários lugares."

Metas de inflação

O cenário global vai impactar o quanto o Brasil terá espaço para começar a baixar os juros sem gerar descontrole na inflação. Atualmente, a meta de inflação do Brasil para 2023 é de 3,25% (com tolerância de 1,5 ponto percentual, isto é, com teto de 4,75%) e de 3% para 2024. Como de praxe, o CMN deve discutir esses valores nos próximo meses.

O Brasil descumpriu a meta de inflação em 2021 e 2022, e o mesmo deve ocorrer em 2023, se as projeções atuais se cumprirem. Descumprimentos sucessivos da meta podem fazer com que as expectativas fiquem desancoradas, fazendo com que juros altos sejam necessários.

O governo ainda não bateu o martelo sobre trabalhar para mudar a meta, mas tem feito o debate internamente, segundo ministros.