Ibovespa agora: bolsa abre em alta na expectativa das decisões da Super Quarta

Em dia de Super Quarta, o Ibovespa opera em alta. Tanto por aqui quanto nos Estados Unidos, os investidores aguardam pela decisão das autoridades monetárias sobre suas respectivas taxas de juro. Além disso, a sessão de hoje, 13, deve repercutir novos dados econômicos e o relatório mensal da Opep+.

Como de praxe, antes da abertura do mercado, às 9h, o IBGE publicou os números referentes à Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) de outubro. O volume de serviços prestados recuou 0,6% comparado a setembro, sendo o terceiro resultado negativo consecutivo do indicador. Quando comparado com o mesmo período de 2022, a queda foi de 0,4%. Ainda assim, no acumulado do ano o volume subiu 3,6%.

Ibovespa agora

IBOV: +0,46%, aos 126.988 pontos.

Nos EUA, o Departamento de Trabalho também trouxe dados do Índice de Preços ao Produtor (PPI, na sigla em inglês). Em novembro, o indicador ficou estável (0%) na comparação com outubro, enquanto as expectativas apontavam para uma alta de 0,1%. Em relação ao mesmo período do ano passado, o avanço foi de 0,9%. Já o núcleo do PPI mensal ficou levemente abaixo das estimativas, subindo 0,1% frente ao consenso de 0,2%. Na comparação anual, o indicador subiu 2,5%.

Outros números que fazem preço são da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) que, em relatório, manteve a projeção para o crescimento da demanda global por petróleo em 2,5 milhões de barris por dia (bpd) neste ano. Para 2024, o cartel prevê que a demanda deve crescer 2,2 milhões de bpd.

Mas o que de fato vai precificar os índices brasileiro e americano — bem como os globais — são as decisões monetárias desta Super Quarta. Para o Brasil, a expectativa é de que a taxa de juro sofra um novo corte de 0,50 ponto porcentual (p.p.), levando o indicador a 11,75% ao ano. Já para os EUA, os investidores apostam na manutenção do atual intervalo de 5,25% a 5,50% ao ano.

Como lembra Marcio Riauba, gerente da Mesa de Operações da StoneX, as apostas de cortes dos juros americanos, que já chegaram a apontar para o primeiro trimestre do próximo ano, têm perdido forças por ora. "Diante de dados recentes, do mercado de trabalho e da inflação, a expectativa de corte ficou mais distantes. Além disso, espera-se que Jerome Powell, presidente do Banco Central americano, dê indiretas ao mercado quanto à pressão exigida por cortes na taxa do país."

Maiores altas do Ibovespa

Soma (SOMA3): +4,31%

Dexco (DXCO3): +3,01%

Azul (AZUL4): +2,78%

Maiores quedas do Ibovespa

Casas Bahia (BHIA3): -3,92%

Eztec (EZTC3) : -2,49%

Rumo (RAIL3) : -2,11%

Dólar hoje

O dólar opera em alta nesta quarta-feira. A moeda americana sobe 0,16%, a R$ 4,974. Na terça, o dólar fechou em alta de 0,59%, cotado a R$ 4,966.

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o IBOV está em 100.000 pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de 100.000 reais.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 18h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 18h25 e 18h45. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.

Confira as últimas notícias de Invest: