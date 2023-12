Super Quarta com Fed e Copom, OPA da GetNinjas e Petrobras: 3 assuntos que movem o mercado

As decisões de política monetária do Brasil e Estados Unidos deverão permear os debates no mercado financeiro desta quarta-feira, 13. O dia, devido à importância para os investidores, é chamado de Super Quarta. Embora estejam em ciclos diferentes, ninguém espera grandes surpresas para hoje, mas pistas sobre quando os Estados Unidos começarão a cortar os juros e o Brasil parar.

Super Quarta com Fed e Copom

Para a decisão do Banco Central brasileiro, o consenso é de que o Comitê de Política Monetária (Copom) confirme mais um corte de 0,50 ponto percentual, levando a Selic hoje em 12,25% para 11,75%. O Copom já vinha sinalizando que manteria o ritmo nas "próximas reuniões". Ou seja, investidores esperam mais um corte de 0,50 p.p. para aróxima decisão. O que pode mudar a expectativa do mercado é o comunicado que será divulgado nesta noite. O termo "mesma magnitude" será observado de perto pelos investidores.

Nos Estados Unidos, o cenário é um pouco mais nebuloso. Embora ninguém espere por mudanças na taxa de juro nesta quarta, ainda há dúvidas sobre quando o Federal Reserve iniciará o ciclo de queda de juros. Dados de inflação abaixo das expectativas, como o divulgado na véspera, contribui para as apostas de que março já seria suficiente par ao Fed iniciar os cortes. Mas ainda há resistências, com parte do mercado apostando em cortes nos meses seguintes. A grande expectativa é de que os cortes iniciem ainda no primeiro semestre do ano que vem. A única certeza, ao menos até agora, é de que as altas de juros acabaram na economia americana.

"O Fed aumentou as taxas pela última vez em julho e acreditamos que isso marcou o pico. Há evidências crescentes de que a política monetária restritiva e as condições de crédito restritivas estão tendo o efeito desejado na redução da inflação ", disse o banco ING em relatório.

OPA da GetNinjas

A gestora Reag propôs uma oferta pública de aquisição (OPA) da GetNinjas. O fundo veio comparando participação na empresa neste ano e se tornou o principal acionista, tirando o fundador da empresa Eduardo L'Hotellier do comando. O preço sugerido por ação foi de R$ 5, abaixo dos R$ 5,02 que a ação fechou cotada na véspera.

Petrobras irá receber R$ 1,2 bi da Eletrobras

A Petrobras anunciou um acordo com a Eletrobras, principal empresa de energia elétrica do país, que prevê o pagamento à petrolífera de R$ 1,2 bilhão por um o processo judicial iniciado em 2010. O pagamento será incorporado ao balanço do quarto trimestre da empresa.

