REAG quer OPA da GetNinjas (NINJ3) por preço abaixo da cotação de mercado

A gestora REAG propôs uma oferta pública de aquisição (OPA) para adquirir até 67,41% da GetNinjas (NINJ3). O fundo propôs R$ 5 por ação, abaixo da cotação do último fechamento, de R$ 5,02.

O laudo de avaliação, realizado pela Apsis Consultoria Empresarial, atestou que a ação valeria R$5,61 pelo critério de valor do patrimônio líquido contábil por ação. Pelo valor econômico pelo múltiplo de mercado, o preço por ação seria de R$ 7,38 e por valor econômico do fluxo de caixa descontado por ação, seria de R$ 5,47. O preço oferecido só se justificaria, portanto, nos critérios com base nos negociados nos últimos dias.

A REAG veio comparando participação na empresa neste ano e se tornou o principal acionista, tirando o fundador Eduardo L'Hotellier do comando da empresa. A gestora atualmente é a maior acionista da GetNinjas, com 32,153% do capital, segundo o último formulário de referência divulgado pela companhia.

No edital da OPA, a Reag justifica que a operação visa cumprir o estatuto da companhia, que prevê a realização do leilão, em caso de atingimento de participação de 25% na empresa. Tal participação foi atingida, de acordo com o próprio laudo, ainda em 11 de outubro.

Maior acionista, fundo tirou o fundador do comando

Durante as compras de participação da REAG, a empresa, ainda comandada por L'Hotellier, chegou a suspeitar que a gestora estaria participando em conjunto com outra gestora, a ARC, que se tornou a terceira maior acionista, com 23,485% do capital. L'Hotellier ainda é o segundo maior acionista da GetNinjas, com 24,59% da empresa. Apenas 19,773% está dividido nas mãos de outros investidores.

Eduardo L'Hotellier foi destituído do cargo de CEO no fim de novembro, pouco após os novos investidores trocarem o conselho da empresa. Leonardo Luiz Meneses Pereira foi escolhido para substituí-lo.

Parte significativa do dinheiro obtido com a Oferta Pública Inicial (IPO, na sigla em inglês) realizada em 2021 ainda estava em caixa. Se encontrar oportunidades de aquisição, L'Hotellier buscou uma operação para devolver o dinheiro aos investidores. Foi aí que a REAG e a ARC aumentaram a aposta na empresa. Com a GetNinjas em mãos, os fundos terão acesso não só à parte operacional da empresa, mas também ao dinheiro em caixa, tido como um os ativos mais valiosos da companhia.

