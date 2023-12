Fed mantém juros dos EUA inalterados e sinaliza cortes para 2024

O Fomc, comitê do Federal Reserve (Fed) responsável por decidir a taxa de juro nos Estados Unidos, manteve a taxa inalterada na decisão desta quarta-feira, 13 – a última do ano. Com a decisão de hoje, os juros americanos encerram 2023 no intervalo entre 5,25% e 5,5% ao ano – o maior patamar desde 2001.

A decisão era amplamente esperada pelo mercado, e a surpresa ficou por conta da sinalização de corte de juros para 2024, presente nas projeções do Comitê.

Os membros do Fomc projetaram pelo menos três cortes nas taxas no próximo ano – abaixo das expectativas do mercado, que esperava quatro cortes, mas acima do que vinha sendo sinalizado nas reuniões passadas.

De olho nisso, as bolsas americanas reagiram positivamente. O S&P 500, índice mais famoso do mercado americano, operava em alta de 0,65% por volta das 16h20.

Para combater a inflação, o Fed elevou os juros por 11 vezes neste ciclo de alta – a última elevação foi em julho. Nas últimas três decisões, a taxa foi mantida.

