Ibovespa hoje: Bolsa sobe puxada por Vale com reabertura na China

O Ibovespa sobe nesta sexta-feira, 11, puxado pela forte alta das ações da Vale. A companhia, que tem o maior peso do índice, sobe mais de 4% nesta manhã, tendo como pano de fundo a apreciação do minério de ferro em meio à euforia do mercado asiático pela reabertura da economia chinesa.

Ibovespa: + 1,34%, 111.249 pontos

Nesta madrugada, o Hang Seng, principal índice de Hong Kong, disparou 7,74%, excedendo até mesmo os ganhos das bolsas americanas no dia anterior. Na véspera, os índices S&P 500 e Nasdaq subiram mais de 5% e 7%, respectivamente, com expectativas de que o Federal Reserve (Fed) faça uma alta de juros mais branda na decisão de dezembro. Os ganhos no mercado internacional continuam nesta sexta.

No radar do mercado também seguem as movimentações em Brasília para viabilizar a PEC da Transição, que deve colocar os gastos Bolsa Família fora do teto de gastos de forma definitiva. Sinalizações de irresponsabilidade fiscal do novo governo levaram o Ibovespa ao pior desempenho do ano no último pregão. Apesar da alta de hoje, o índice ainda caminha para fechar a semana em queda.

A semana, por sinal, tem sido a mais agitada da temporada de balanços do terceiro trimestre, que segue fazendo preço na bolsa.