JBS (JBSS3) dispara 11% após balanço do 3º tri. Vale investir?

As ações da JBS (JBSS3) são um dos destaques do pregão nesta sexta-feira, 11, disparando mais de 11%. Os papéis reagem ao balanço da companhia divulgado na noite de ontem.

JBS (JBSS3) : + 11,59%

A companhia teve queda de 47% no lucro líquido no período, mas ainda registrou números fortes: R$ 4 bilhões em lucro. Já a receita líquida cresceu 6,8%, para R$ 98,928 bilhões. O Ebitda ajustado, principal indicador de caixa operacional da companhia, passou de R$ 13,929 bilhões para R$ 9,545 bilhões, queda de 31,5%.

O resultado da companhia foi afetado pela normalização das margens de carne bovina nos Estados Unidos, fenômeno que já era esperado pelo mercado. O que surpreendeu os analistas foi o potencial de diversificação geográfica da empresa.

Enquanto o Ebitda da JBS USA North América caiu 67,5%, para R$ 2,5 bilhões, o indicador de caixa operacional da Seara teve incremento de 80 9%, para R$ 1,8 bilhão. A Seara teve receita líquida 10,2% maior do que em igual período do ano anterior, para R$ 11,767 bilhões.

Para os analistas do Itaú BBA, a Seara foi o grande destaque do balanço, com destaque para a plataforma diversificada da JBS que “coloca a empresa em uma posição confortável para enfrentar um período incerto para as margens de carne bovina dos EUA daqui para frente”, afirmam.

“No entanto, o momento parece estar seguindo uma tendência de queda, já que as aves nos EUA também estão mostrando spreads decrescentes à medida que entramos no quarto trimestre. Nesse sentido, prevemos que a Seara provavelmente será a última unidade de negócios com tendências de melhoria de rentabilidade no restante do ano, à medida que o momento da JBS desacelera ainda mais”, dizem.

A recomendação do banco é de compra para os papéis da JBS, com preço-alvo de R$ 54, o que representa um potencial de valorização (upside) de 117% frente ao último fechamento.

O BTG Pactual (do mesmo grupo da EXAME) também tem recomendação de compra com preço-alvo de R$ 54. Em relatório, os analistas destacaram a força da Seara e o preço atrativo das ações frente aos seus pares.

“Apesar de tudo o que a JBS entregou nos últimos anos, as ações são negociadas a meros 4x EV/EBITDA 23E, um grande desconto para pares globais e abaixo da maioria de seus pares locais, menores, menos diversificados e mais alavancados”, comentaram.