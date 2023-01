Ibovespa hoje: Vale e Petrobras puxam alta da bolsa em meio a valorização de commodities no exterior

O dólar cai e o Ibovespa opera em leve alta nos primeiros negócios desta quarta-feira, 11, seguindo o ambiente externo positivo. Expectativas de que a inflação global arrefeça e a economia chinesa aqueça pela reabertura prevista para este ano seguem motivando maior otimismo no mercado internacional. Bolsas avançam na Europa e no mercado de futuros de Wall Street.

O sentimento positivo ajuda a impulsionar os preços de commodities, com efeitos sobre as principais empresas brasileiras. Vale e Petrobras, com os dois maiores pesos do Ibovespa, avançam nesta manhã e puxam o índice para cima. Nesta madugada, o minério de ferro teve mais um pregão de alta na China, chegando à marca de US$ 122 por tonelada. O petróleo brent, negociado no Reino Unido, se firma acima de US$ 80 por barril. A 3R, que divulgou dados da produção de dezembro lidera as altas do Ibovespa

Vale (VALE3): + 0,60%

Petrobras (PETR4): + 1,70%

Com a alta de hoje, a sequência positiva do Ibovespa chega ao sexto pregão consecutivo. Na Europa, índices de ações superam 5% de alta no ano e nos Estados Unidos, mais de 2%. No Brasil, a bolsa apagou as perdas do ano na sessão passada.

Apesar da melhora de percepção do mercado brasileiro, tudo pode mudar dependendo dos ventos de Brasília. A previsão é de que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anuncie medidas econômicas do novo governo ainda nesta semana.

No radar dos investidores ainda estão dados das vendas do varejo de novembro, divulgados nesta manhã pelo IBGE. A variação mensal ficou negativa em 0,6% contra o consenso de queda de 0,3%. Na comparação anual, as vendas do varejo cresceram 1,5%, abaixo do salto esperado de 1,9%. Ações do setor, como Magazine Luiza, Americanas e Via recuam nesta quarta. A Locaweb, com parcela significativa de suas operações atreladas ao e-commerce, lidera as perdas do Ibovespa.