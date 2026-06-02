Por que a ofensiva de Trump pelo etanol pode ter pouco efeito no mercado brasileiro

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a citar o etanol do Brasil, além do Pix e do desmatamento, como justificativa para a recomendação de imposição de tarifas de 25% sobre todas as importações brasileiras.

Na noite desta segunda-feira, 1º, o Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR, na sigla em inglês) propôs a adoção dessas tarifas, exceto para mercadorias classificadas como sujeitas às chamadas "tarifas de segurança nacional". Entre os argumentos apresentados pelos EUA está o fim da cooperação bilateral no caso do etanol.

Segundo o USTR, o Brasil abandonou o tratamento tarifário recíproco estabelecido em 2010 e passou a aplicar, desde 2023, uma tarifa de 18% sobre o etanol americano, enquanto o etanol brasileiro continua tendo acesso aberto ao mercado dos Estados Unidos.

As medidas estão sendo avaliadas no âmbito da Seção 301 da legislação comercial dos Estados Unidos, instrumento usado por Washington para investigar e responder a práticas comerciais consideradas injustas ou discriminatórias.

Como resultado, as exportações de etanol dos EUA para o Brasil caíram 87% em valor desde o pico registrado em 2018.

"Os EUA, como sempre, estão procurando destinos para o seu etanol. A perspectiva é de que possam exportar até 10 bilhões de litros de etanol neste ano. O apelo de Trump para abrir o mercado brasileiro, contudo, parece inócuo, uma vez que o Brasil vai produzir um recorde de etanol em 2026/27, de cerca de 42 bilhões de litros (de cana e de milho) ", diz Bruno Wanderley, economista-sênior da Datagro, consultoria agrícola.

As alegações de Trump não são novas. Em 2025, o republicano acusou o Brasil de taxar o etanol dos EUA em 18%, enquanto os Estados Unidos cobrariam apenas 2,5%.

O presidente americano considera essa diferença uma desvantagem comercial para os produtores dos Estados Unidos — especialmente os de milho, que formam uma base importante de apoio político — e defende a equiparação das tarifas.

Durante a campanha em 2024, Trump prometeu à Federação Americana de Bureau de Agricultura (AFBF, na sigla em inglês) — a principal organização que representa agricultores, pecuaristas e comunidades rurais nos EUA, com presença em mais de 2.800 condados — que lutaria contra barreiras comerciais que considera 'injustas'.

Inclusive, nos estados do Meio-Oeste dos EUA, como Iowa — maior produtor de milho norte-americano —, Dakota do Sul e Dakota do Norte, grandes produtores de trigo, e Kansas, que se destaca na produção de trigo e gado, Trump saiu vitorioso. A exceção, entretanto, foi Illinois, segundo maior produtor de milho, onde Kamala Harris venceu.

Os Estados Unidos são o maior produtor global de etanol de milho. Nesta safra, o país deve colher 427 milhões de toneladas de milho, segundo o Departamento de Agricultura dos EUA (USDA). Desse total, 35% será destinado à produção de etanol.

Com uma produção tão elevada e em meio a uma guerra comercial com vários países, os produtores americanos têm enfrentado dificuldades para ampliar o escoamento da oferta.

Mesmo com a tarifa mais alta, os EUA devem exportar 650 milhões de litros de etanol para o Brasil em 2025/26, um crescimento de 160% em comparação com a safra anterior, segundo estimativas da Datagro.

O avanço será impulsionado pelo aumento da demanda, especialmente após a elevação da mistura obrigatória de etanol na gasolina, que passou de 25% para 30% em agosto.

Etanol dos EUA pode invadir Nordeste

Se o Brasil eliminar as tarifas sobre as importações de etanol dos EUA, o biocombustível americano pode ganhar espaço no Nordeste, região com déficit de oferta, o que pressionaria os preços internos e afetaria o mercado do Centro-Sul, principal polo produtor de etanol do país, segundo a Datagro.

O Brasil importa etanol dos EUA por questões comerciais. Normalmente, o país compra o biocombustível americano em momentos de alta demanda interna, quando a produção local não consegue suprir as necessidades. Esse etanol é utilizado na mistura obrigatória de 30% de etanol anidro na gasolina.

Além disso, há questões logísticas, já que essas regiões estão mais próximas de Houston (EUA), de onde o produto é embarcado.

Outro fator que favorece a importação é o custo: o etanol norte-americano é mais barato do que o etanol brasileiro. Ele chega às regiões Norte e Nordeste 12% a 15% mais barato em relação ao produto nacional.

Para Bruno Wanderley, da Datagro, uma eventual concessão do governo brasileiro na questão do etanol teria pouco efeito prático sobre o mercado.

Segundo ele, mesmo que a tarifa de importação fosse reduzida ou eliminada, o etanol americano continuaria sem competitividade no Brasil porque os preços nos Estados Unidos estão acima dos praticados no mercado doméstico.

Nesse cenário, a chamada "janela de arbitragem" permanece fechada. Em termos simples, isso significa que não há vantagem econômica em importar o produto.

A arbitragem ocorre quando existe diferença de preços suficiente entre dois mercados para compensar custos de transporte, impostos e logística. Quando essa diferença desaparece — ou quando o produto importado fica mais caro que o nacional — a operação deixa de ser viável comercialmente.