Ouro ensaia recuperação em dia de trégua: para onde vai o preço?

O mercado global de commodities vive um dia de trégua e reposicionamento nesta terça-feira, 2. Após amargar uma queda de até 2% na sessão anterior, o ouro à vista ensaia uma recuperação, reagindo ao recuo nos preços do petróleo e às sinalizações políticas vindas de Washington e do Oriente Médio.

O ouro à vista operava em alta de 0,46%, cotado a US$ 4.505,51. Mais cedo, o metal spot chegou a registrar ganhos de 0,90%, tocando o patamar de US$ 4.522,28 por onça-troy. Na mesma linha, os contratos futuros de ouro nos Estados Unidos avançaram 1%, negociados a US$ 4.552,00.

Petróleo dá trégua

A dinâmica de preços do metal precioso voltou a ser fortemente influenciada pelos desdobramentos geopolíticos. A descompressão no setor de energia ocorreu após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, dizer que as negociações com o Irã para encerrar o conflito entre os dois países continuam em andamento.

A mídia estatal iraniana confirmou que Teerã está revisando uma proposta de acordo com os EUA.

Desde o início das tensões no Irã, a disparada do petróleo vem pressionando o ouro, segundo fontes consultadas pela Reuters. Embora o metal seja um porto seguro contra a inflação, o encarecimento da energia alimenta o temor de pressões inflacionárias e juros altos.

Como o ouro é um ativo que não paga juros, ele perde atratividade em ambientes de taxas altas.

Apesar da recuperação do dia, analistas apontam que o mercado de metais está sem uma tendência clara de curto prazo. O analista de mercado da Forex.com, Fawad Razaqzada, vê que a trajetória do ouro segue totalmente atrelada ao comportamento dos títulos públicos, do dólar e, claro, do Oriente Médio.

"Para que eu volte a ter uma visão otimista sobre o ouro, precisamos ver pelo menos algum impulso de alta renovado, sugerindo que os compradores estão voltando", detalhou Razaqzada. "No momento, porém, o mercado parece estar sem direção, com os participantes aguardando sinais, principalmente do Oriente Médio."

Projeções para o ouro

Olhando para o médio e longo prazo, as grandes casas de análise começam a ajustar suas planilhas. O Commerzbank revisou sua projeção para o preço do ouro no final deste ano de US$ 5.000 para US$ 4.800 por onça-troy.

O banco alemão ressaltou, todavia, que os fatores estruturais que sustentam a tese de alta do ouro continuam "completamente intactos". Para o fim de 2027, o Commerzbank manteve a projeção de US$ 5.200 por onça.

Houve, além disso, uma redução da perspectiva para a prata devido à demanda industrial global mais fraca. A prata à vista subia 0,77%, a US$ 75,41 por onça.