3R (RRRP3) sobe 7% após produção disparar mais de 300% em dezembro

As ações da 3R (RRRP3) disparam cerca de 7% no pregão desta quarta-feira, 11, após a companhia ter anunciado a produção de 25.336 barris de óleo equivalente por dia. A quantidade foi 326% superior à registrada no mesmo período de 2021 e 92,3% maior que a do mês anterior.

O forte crescimento de produção foi puxado pelo Polo de Papa-Terra, que passou a ser operado pela 3R em dezembro. Somente a produção diária do Polo Papa Terra foi de 9.274 barris de óleo equivalente no mês.

"Maior parte desse aumento se deve à incorporação do Polo Papa-Terra no final do mês – mas, mesmo sem isso, a produção teria aumentado 22% organicamente. Esse tipo de evolução, orgânica, foi muito aguardada pelo mercado, assim como por nós, e fez com que a companhia superasse seu objetivo para 2022, que era fechar o ano produzindo 23 mil boe/d", disse Larissa Quaresma, analista da Empericus Research

Outra contribuição relevante veio do aumento mensal de 40% da produção do Polo Recôncavo, após terem concluído a substituição do duto de escoamento da produção.

"No todo, a companhia retorna aos trilhos e à expectativa com esse dado de produção positivo. Continuaremos a acompanhar a evolução da companhia, que ainda tem muito potencial a ser executado", afirmou Quaresma.

A expectativa de Quaresma é de que o crescimento orgânico de produção seja puxado no primeiro trimestre pela reestruturação do Polo Macau, com potencial de atingir uma produção dirária de 7.000 barris de óleo equivalete. Em dezembro, a produção fo polo foi de 4.116 barris por dia.

"Na frente inorgânica, ficamos na expectativa da incorporação do Polo Potiguar, que deve adicionar mais cerca de 20 mil boe/d à produção, e do Polo Pescada, que deve adicionar mais cerca de 500 boe/d. Ambas as incorporações são esperadas para o primeiro semestre de 2023", disse a analista.