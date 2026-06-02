Real Time Big Data: Flávio Bolsonaro tem 40% e Lula, 31%, no 1º turno no Mato Grosso

O senador Flávio Bolsonaro (PL) lidera a corrida presidencial no estado do Mato Grosso, segundo o levantamento Real Time Big Data, divulgado nesta terça-feira, 2. Em uma simulação estimulada de primeiro turno, Flávio tem 40% das intenções de voto.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece em segundo lugar, com 31%. Os demais pré-candidatos registram menos de 10% cada.

O ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), tem 6%, mesmo percentual do fundador do MBL, Renan Santos (Missão). O ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), e o ex-ministro do STF, Joaquim Barbosa (DC), registram 3% cada.

Aécio Neves (PSDB) tem 1%. Os pré-candidatos Augusto Cury (Avante), Cabo Daciolo (Mobiliza), Rui Costa Pimenta (PCO), Samara Martins (UP), Edmilson Costa (PCB) e Hertz Dias (PSTU) não atingiram 1% no estado.

Votos brancos e nulos somam 5%, mesmo índice de entrevistados que não souberam ou não quiseram responder. O levantamento não mediu cenários de segundo turno.

Rejeição dos pré-candidatos e avaliação do governo

Apesar da segunda posição no Mato Grosso, Lula lidera o índice de rejeição com 58%. Flávio Bolsonaro tem 40%, Aécio Neves, 38%, e Caiado, 29%.

Renan Santos tem 25% de rejeição. Zema e Rui Costa Pimenta têm 23% cada um. Daciolo registra 21%, seguido por Samara Martins com 20%. Joaquim Barbosa e Edmilson Costa têm 19% de rejeição cada. Hertz Dias tem 18%, e Augusto Cury, 16%.

Apenas 2% dos entrevistados poderiam votar em todos, mesmo índice de não resposta.

O levantamento questionou os mato-grossenses sobre a atual gestão de Lula. Ao todo, 65% desaprovam o governo, enquanto 32% aprovam e 3% não responderam.

Na questão qualitativa, 53% avaliam o mandato como ruim ou péssimo, 24% como ótimo ou bom e 22% como regular.