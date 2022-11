Ibovespa hoje: Bolsa cai com resultados do 3º tri no radar; Bradesco desaba 10%

O Ibovespa recua nesta quarta-feira, 9. Investidores seguem acompanhando a apuração das eleições dos Estados Unidos, e a transição de governo no Brasil, mas são os balanços do terceiro trimestre exercem a maior pressão negativa sobre a bolsa neste pregão. A queda é puxada por grandes bancos.

As ações do Bradesco são as que lideram as perdas do Ibovespa nesta quarta, chegando a cair 10%, após seu lucro líquido encolher 23% na comparação anual para R$ 5,2 bilhões. O número também ficou abaixo do consenso da Refinitiv, de R$ 6,76 bilhões.

"O resultado negativo da tesouraria, aliado ao aumento expressivo da inadimplência, prejudicaram sensivelmente a linha final do resultado", disse Larissa Quaresma, analista da Empiricus Research. "Ainda, o Bradesco revisou seu guidance de inadimplência para o ano fechado, sinalizando que a despesa de provisão será 39% maior que o estimado anteriormente. Ao que tudo indica, a piora sistêmica no ciclo de crédito tem impactado o Bradesco mais intensamente que seus pares", afirmou a analista.

O Itaú, que divulga seu balanço do terceiro trimestre na noite de quinta-feira, 10, sofre os efeitos colaterais do Bradesco, com o maior pessimismo de investidores sobre o setor. O banco, com o maior peso do setor no Ibovespa, cai 3%.

Investidores também reagem negativamente ao balanço da Braskem, que cai mais de 5%. A petroquímica teve prejuízo de R$ 1,1 bilhão no terceiro trimestre contra lucro líquido de R$ 3,537 bilhões no mesmo período do ano passado. Piora no resultado operacional e perdas financeiras com a variação cambial prejudicaram o balanço da empresa.

"A baixa demanda por produtos petroquímicos em nível global aliado à alta oferta dos produtos no mercado internacional (incluindo estoques elevados), devem manter os resultados da Braskem pressionados por mais alguns trimestres", disse em relatório Gabriel Gracia, analista da Guide.

Uma das surpresa positivas da temporada de balanços foi o resultado da Petz, divulgado nesta manhã. A receita da rde de petshops cresceu 37,9% para R$ 884,6 milhões. O maior crescimento foi na frente digital, em que a receita saltou 63,5%. As ações da companhia sobem 5%, liderando as altas do Ibovespa.