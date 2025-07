Ibovespa abre em queda com mercados cautelosos após novas tarifas de Trump

O Ibovespa abriu em leve baixa nesta terça-feira, 8, com recuo registrado de 0,13%, aos 139.309 pontos, por volta das 10h30. Já o dólar cai 0,35%, negociado a R$ 5,4677. A queda reflete a continuidade da aversão ao risco que já havia derrubado o índice na véspera. Na segunda-feira, o principal indicador da B3 caiu 1,26%, após duas sessões de alta que haviam levado o índice a renovar máximas históricas. Os investidores acompanham os desdobramentos da nova rodada de tarifas anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que oficializou alíquotas a 14 países até o momento, sendo eles: Japão , Coreia do Sul , Malásia , Tunísia e Cazaquistão com tarifa de 25%;

e com 36% Laos e Mianmar com 40% Além disso, Trump enviou cartas com “ofertas finais” a outros países, estabelecendo o dia 1º de agosto como prazo para adesão e prometendo dobrar as tarifas em caso de retaliação. Em tom mais agressivo, o republicano voltou a mirar o grupo dos Brics e ameaçou sobretaxar em 10% governos que, segundo ele, adotam “políticas antiamericanas” — com uma crítica indireta ao Brasil ao comentar o que chamou de “perseguição política” ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Ibovespa hoje IBOV: -0,13%, a 139.309,11 pontos

Dólar: -0,35%, a R$ 5,4677 IPC-S e vendas do varejo Nesta terça-feira, 8, os indicadores divulgados no Brasil mostram um cenário de desaceleração econômica. O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) da primeira quadrissemana de julho subiu 0,13%, contra 0,16% no encerramento de junho, acumulando alta de 3,81% em 12 meses. Segundo a FGV, a desaceleração foi puxada por recuos nos grupos de transportes, vestuário, comunicação e habitação, enquanto saúde, educação e despesas diversas registraram maior pressão de alta. Já as vendas do varejo, divulgadas pelo IBGE nesta manhã, caíram 0,2% em maio frente a abril, marcando o segundo mês consecutivo de retração, num resultado abaixo das expectativas e o pior maio desde 2023. Na comparação anual, houve crescimento de 2,1%, com destaque positivo para os segmentos de equipamentos de informática, móveis e eletrodomésticos, e supermercados. O varejo ampliado cresceu 0,3%, mas ainda opera abaixo do pico histórico registrado em março deste ano. No radar hoje Nos Estados Unidos, o Federal Reserve solta às 16h os dados de crédito ao consumidor referentes a maio, termômetro importante para avaliar a disposição das famílias em assumir dívidas. Já à noite, às 22h30 (horário de Brasília), saem na China os dados de inflação ao consumidor (CPI) e ao produtor (PPI) de junho. Na agenda política, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, participa ao meio-dia de um almoço com a Frente Parlamentar Mista do Empreendedorismo e o Instituto Unidos Brasil. Às 14h, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deve prestar esclarecimentos na Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados.

Mercados internacionais

Na Ásia, os índices reagiram com volatilidade. O Nikkei 225 fechou em alta de 0,26% em Tóquio, enquanto o Topix subiu 0,17%. Na Coreia do Sul, o Kospi avançou 1,81% e o Kosdaq, 0,74%. O CSI 300, da China continental, subiu 0,84% e o Hang Seng, de Hong Kong, teve ganho de 1,09%. Já na Austrália, o S&P/ASX 200 encerrou o dia estável, após o banco central manter os juros em 3,85%, contrariando expectativas de alta.

Nos Estados Unidos, os índices futuros operam próximos da estabilidade após forte queda na véspera. Por volta das 10h25 (horário de Brasília), o futuro do Dow Jones recuava 0,09%, enquanto o do Nasdaq 100 subia 0,26% e o do S&P 500, 0,10%. Na segunda-feira, o Dow Jones caiu mais de 400 pontos, enquanto o S&P 500 e o Nasdaq recuaram cerca de 0,8% e 0,9%, respectivamente.

Na Europa, as bolsas operam sem tendência definida, com investidores monitorando as incertezas comerciais e as negociações entre EUA e União Europeia. O índice europeu Stoxx 600 recuava 0,01%, enquanto o DAX, da Alemanha, avançava 0,44%. O FTSE 100, do Reino Unido, subia 0,18%, e o CAC 40, da França, registrava leve alta de 0,04%.