Tarifas de Trump: EUA anunciam tarifas de 25% a 40% para sete países; veja lista

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, informou nesta segunda-feira, 7, que a partir de 1º de agosto aplicará tarifas sobre produtos importados de sete países.

De acordo com comunicado divulgado na Thruth Social, as alíquotas definidas são:

Japão, Coreia do Sul , Malásia e Cazaquistão com tarifa de 25%;

, e com tarifa de 25%; África do Sul com 30%;

com 30%; Laos e Mianmar com 40%.

O documento também destacou a cobrança de tarifas adicionais sobre mercadorias que utilizem rotas de transbordo para evitar impostos mais altos. Esse tipo de rota se refere ao processo de transferir mercadorias de um veículo ou meio de transporte para outro.

O governo dos EUA atribui as medidas à necessidade de corrigir déficits comerciais persistentes. Em 2024, o déficit americano em mercadorias com Japão e Coreia do Sul somou, respectivamente, US$ 68,5 bilhões e US$ 66 bilhões.

Tarifas revistas

O documento orienta que qualquer aumento tarifário retaliatório por parte dos países será somado às tarifas americanas vigentes. Também indicam que as tarifas poderão ser revistas caso sejam eliminadas barreiras tarifárias e não tarifárias que dificultem o acesso ao mercado dos EUA.

A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, informou que o presidente Donald Trump assinará uma ordem executiva para adiar a reativação dessas tarifas para 1º de agosto, estendendo o prazo inicialmente previsto.