Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

BTG eleva recomendação para a Ambev depois de 13 anos: saiba o motivo

Banco vê Heineken perdendo força no premium e Ambev reconquistando poder de precificação no Brasil

Ambev: BTG dá recomendação de compra para o papel (Montagem Julio Gomes/Ambev/Divulgação)

Ambev: BTG dá recomendação de compra para o papel (Montagem Julio Gomes/Ambev/Divulgação)

Ana Luiza Serrão
Ana Luiza Serrão

Repórter de Invest

Publicado em 26 de maio de 2026 às 11h31.

Por 13 anos, o BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da EXAME) manteve uma postura cautelosa em relação à Ambev. A cada sinal de recuperação, o banco resistiu à tentação de dar um upgrade no papel. Nesta segunda-feira, 26, o movimento aconteceu e o banco elevou a recomendação das ações de "neutro" para "compra".

O preço-alvo saiu de R$ 17 para R$ 20 por papel, um potencial de valorização de 22% frente à cotação atual de R$ 16,40. Somado ao dividend yield projetado de 7,1%, o retorno total estimado chega a 29%.

"Não fazemos isso de forma leviana", escreveram os analistas Thiago Duarte e Guilherme Guttilla. A mudança de posição, segundo eles, reflete uma convicção de que a Ambev finalmente reconquistou algo que havia perdido há uma década, isto é, o poder de ditar preços no mercado de cervejas brasileiro.

"Estamos mudando de ideia agora porque a capacidade da Ambev de impor preços, a principal variável que explica sua criação de valor, ancorada em um portfólio que a concorrência não consegue igualar, parece finalmente estar dando frutos", detalharam em um relatório ao mercado.

O papel da Heineken nessa virada

Como a Heineken reconfigurou o mercado premium brasileiro durante 15 anos, conquistou uma fatia expressiva do segmento e, por um bom tempo, passou a liderar as decisões de preço do setor, a Ambev estava em uma posição defensiva diante da concorrência por muito tempo.

E essa dinâmica parece estar mudando. Após adicionar cerca de cinco milhões de hectolitros de capacidade, o esperado era que a Heineken priorizasse volume, usando promoções para ganhar mercado. Só que o oposto aconteceu e a empresa reajustou preços duas vezes em 2025, seguindo a Ambev, mesmo com volumes em queda.

Para os analistas, isso é um sinal claro de maturidade de ciclo da marca. A Heineken, com seu portfólio concentrado, chegou a um ponto onde crescer além do que já conquistou exige aceitar preços mais baixos, o que ameaça, justamente, o prestígio que a tornou relevante.

Recentemente, a Heineken lançou o Heineken Lager Spritz e o Heineken Ultimate (versão sem glúten e com menos calorias) no Brasil, movimentos que o BTG interpreta como reação ao avanço do portfólio da Ambev.

A vantagem do portfólio da Ambev

Enquanto a Heineken depende, essencialmente, das marcas Heineken e Amstel, a Ambev reconstruiu presença em praticamente todas as faixas de preço. Algo que a concorrência ainda não consegue replicar.

"O portfólio é a vantagem competitiva que falta à concorrência."Relatório do BTG Pactual

Spaten, Corona, Stella Pure Gold e Becks reforçaram o segmento premium; Brahma Duplo Malte e o reposicionamento de Bohemia e Budweiser ocuparam o espaço intermediário; marcas tradicionais no entry-level seguraram volume nas faixas mais acessíveis.

A companhia detém cerca de 70% de participação no segmento mainstream e 50% no premium, uma lacuna que, sendo endereçada, deve sustentar ganhos reais de preço médio da ordem de 1,4 ponto percentual (p.p.) ao ano até o fim da década, de acordo com o BTG.

"Com um portfólio consistente e agora, acreditamos, incomparável, achamos que a Ambev pode ter conquistado o direito de vencer no segmento premium", acrescentaram os analistas.

Retorno sobre capital em 37% em 2028

O BTG estima que o Retorno Sobre o Capital Investido (ROIC, em inglês) da Ambev alcance 37% em 2028. Para o banco, esse patamar é o que separa uma cervejeira comum de uma empresa com valuation premium, e o caminho para chegar lá não exige grandes investimentos, apenas que as receitas continuem crescendo com preço e mix.

Para 2026, o banco projeta receita líquida de R$ 92,5 bilhões, lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, em inglês) de R$ 31,1 bilhões (margem de 33,6%) e lucro líquido de R$ 16,1 bilhões, com lucro por ação (EPS, em inglês) de R$ 1,03. O dividendo por ação estimado é de R$ 1,16, com yield de 7,1%.

Acompanhe tudo sobre:AmbevCervejas

Mais de Invest

'Ozempic da EMS', Ozivy deve ser 30% mais barato: saiba quando chega às farmácias

Vaivém em Guerra com o Irã volta a derrubar Ibovespa e dólar sobe

Uma nova estatal de petróleo na B3? Ecopetrol formaliza proposta por controle da Brava

'Touched by an angel': a reação de Wall Street às mudanças na Victoria's Secret

Mais na Exame

Pop

BTS ganha prêmio de 'Artista do Ano' nos American Music Awards

Esporte

Jannik Sinner estreia em Roland Garros hoje; veja horário e onde assistir

Future of Money

Brasil retira R$ 7 milhões em mais uma semana pessimista dos fundos de cripto

Mercados

'Ozempic da EMS', Ozivy deve ser 30% mais barato: saiba quando chega às farmácias