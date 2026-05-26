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A vantagem competitiva em mídia paga não está no criativo

Está na margem. Em leilões digitais, quem pode pagar mais pelo cliente aparece mais

Leilões digitais de mídia: como funcionam (Imagem gerada por IA/Exame)

Leilões digitais de mídia: como funcionam (Imagem gerada por IA/Exame)

Bruno Soares
Bruno Soares

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Publicado em 26 de maio de 2026 às 15h04.

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Em períodos de alta concorrência em mídia paga, como Black Friday, grandes eventos esportivos e sazonalidades de consumo, o CPM pode dobrar em questão de dias. A resposta da maioria das empresas é cortar orçamento ou pausar campanhas. A resposta das que crescem nesses momentos é diferente: elas já construíram, antes, a capacidade de pagar mais pelo cliente do que qualquer concorrente.

A mecânica é simples: no Meta Ads, Google Ads e Taboola, quem dá o maior lance fica na melhor posição. E a diferença entre posições não é proporcional ao lance. A taxa de clique do primeiro resultado pode ser duas a três vezes maior do que a do segundo, segundo benchmarks de search ads. Um ajuste pequeno no lance pode multiplicar o volume de visitas.

A disputa não é só por eficiência operacional. É por capacidade financeira de sustentar lances mais altos sem destruir a margem. O upsell como alavanca estrutural, não tática O que determina essa capacidade é, em grande parte, o ticket médio da operação. E é aqui que o upsell deixa de ser detalhe de funil e vira alavanca estratégica.

Os formatos que mais funcionam

Um produto complementar oferecido no momento certo eleva o ticket sem aumentar o custo de aquisição. Se o ticket sobe 20%, a empresa tem 20% a mais para investir no leilão. Em ambientes competitivos, isso é suficiente para ultrapassar o concorrente em posicionamento e capturar volume desproporcional.

Os formatos que funcionam melhor são o order bump, ainda na página de checkout antes da confirmação do pedido, e o upsell pós-checkout, apresentado imediatamente após a compra enquanto o cartão já está aprovado.

Cross-sells por e-mail completam o ciclo para quem não converteu na primeira janela. Taxas de aceitação entre 10% e 25% são comuns em operações com oferta bem calibrada. E o impacto no ticket começa a ser relevante a partir do momento em que a receita incremental cobre, no mínimo, o custo de aquisição de um segundo cliente.

A partir daí, cada real gerado pelo upsell é margem pura reinvestida no leilão. Isso cria uma distorção relevante: empresas com ofertas melhor estruturadas financeiramente vencem mesmo com criativos piores. Não porque comunicam melhor, mas porque conseguem sustentar o jogo por mais tempo. Essa é a chamada vantagem injusta. Você não precisa ser o melhor anunciante, só precisa ser o que consegue pagar mais sem quebrar a conta.

O trabalho estratégico ainda é humano

A contra-argumentação previsível é: se todo mundo estruturar upsell, a vantagem desaparece. Em tese, sim. Na prática, a maioria das operações de e-commerce e infoproduto ainda trata upsell como etapa opcional, não como componente central da arquitetura financeira.

Os números confirmam isso. Apenas 5% das lojas atingem taxas de conversão de upsell acima de 3%, segundo benchmarks de e-commerce, e a maioria opera entre 1% e 2%. A Forrester Research aponta que recomendações estruturadas de cross-sell e upsell respondem por 10% a 30% da receita total nas operações que as implementam de forma consistente. A vantagem persiste porque poucos a executam com disciplina.

O que mudou nos últimos anos é a capacidade de planejar e testar tudo isso com mais precisão. Ferramentas de IA já permitem simular o impacto financeiro de um upsell antes de rodar qualquer campanha, analisar histórico de compras para identificar correlações de produto e gerar variações de copy para testar abordagens numa velocidade que seria inviável manualmente.

O trabalho estratégico continua sendo humano. A IA acelera o ciclo de descoberta. A pergunta que separa quem está preparado de quem vai reagir é direta: se amanhã o CPM da sua principal plataforma dobrar, você consegue manter o CAC dentro do aceitável, ou vai pausar a campanha enquanto o concorrente avança?

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