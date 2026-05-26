Caneta emagrecedora impulsiona venda de suplementos e vitaminas nas farmácias, diz estudo

A febre das "canetas" emagrecedoras — medicamentos à base de análogos do GLP-1 usados no tratamento de diabetes e obesidade — está movimentando outras prateleiras das farmácias brasileiras. Um levantamento da Impulso, plataforma de Retail Media do grupo RD Saúde, mostra que a adesão crescente a esses tratamentos está puxando as vendas de vitaminas e suplementos nas redes Drogasil e Raia.

Volumes crescem 70%

No período de doze meses até março de 2026, os gastos com vitaminas subiram 65% entre os consumidores desses medicamentos, enquanto os desembolsos com suplementos cresceram 60%, na comparação com o mesmo período do ano anterior. Em volume de produtos, o salto é ainda mais notável na categoria de suplementos: alta de 70%, contra 20% no consumo de vitaminas.

Quem é esse consumidor

Metade desses consumidores são adultos entre 36 e 55 anos, e quase 80% transita entre o e-commerce e as lojas físicas.

"Esse consumidor é altamente conectado e possui uma jornada de compra mista, que leva em conta outros interesses conectados à busca de saúde e bem-estar. Assim, o ambiente digital não é apenas uma vitrine, mas um pilar relevante para a adesão e manutenção do tratamento", afirma Luiza Shahini, diretora comercial da Impulso.

Dados como estratégia no varejo farmacêutico

Diante desse comportamento, em que o paciente pesquisa online e compra ou retira na loja física, a inteligência de dados passa a ter papel estratégico. Vale lembrar que o GLP-1 já representa até 12% da receita das principais redes de farmácias do país, evidenciando o peso crescente dessa categoria no varejo farmacêutico.

"O cenário evidencia que compreender a transição entre canais deixou de ser um diferencial e tornou-se a premissa básica para manter o engajamento ao longo da jornada de cuidado", conclui Luiza Shahini.