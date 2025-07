Trump anuncia tarifas extras de 10% a países que se alinharem ao Brics

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, divulgou que irá cobrar uma tarifa extra de 10% aos países que se alinharem às "políticas antiamericanas" do Brics.

“Qualquer país que se alinhar às políticas antiamericanas do Brics será taxado com uma TARIFA ADICIONAL de 10%. Não haverá exceções a essa política. Obrigado pela atenção a este assunto!”, escreveu o republicano em sua rede social Truth Social, no final deste domingo, 6.

O pronunciamento ocorreu após a declaração final da reunião de cúpula do grupo — formado por Brasil, Rússia, Índia, China, Emirados Árabes, África do Sul, Indonésia, Etiópia, Irã, Egito e Arábia Saudita — que aconteceu no Rio de Janeiro, durante o final de semana.

No documento, divulgado na tarde de domingo, os países criticaram as políticas tarifárias, afirmando se tratar de uma 'proliferação de ações restritivas ao comércio'. Na declaração, os Estados Unidos não são mencionados diretamente.

"Expressamos sérias preocupações com o aumento de medidas tarifárias e não tarifárias unilaterais que distorcem o comércio", afirmou o bloco.

Trump ainda não detalhou quais seriam as políticas 'antiamericanas' citadas.

Em uma coletiva diária nesta segunda-feira, 7, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning, repetiu a posição de Pequim de que “não há vencedores em guerras comerciais” e descreveu o Brics como “uma plataforma importante de cooperação” entre países emergentes e em desenvolvimento, segundo reportagem da Bloomberg.

Trump também já havia ameaçado impor tarifas de 100% ao Brics caso o bloco abandonasse o uso do dólar americano no comércio bilateral. Essa pressão, por sua vez, estimulou o interesse dos países em desenvolver sistemas locais de pagamento e outros instrumentos que possam facilitar o comércio e o investimento entre as nações.

Durante a reunião, os líderes do Brics concordaram em continuar as discussões sobre um sistema de pagamento transfronteiriço para comércio e investimentos - projeto que vem sendo debatido há uma década, mas cujo avanço tem sido lento.

Além das tarifas, o grupo ainda condenou os bombardeios ao Irã e citou os conflitos no Oriente Médio e Ucrânia. Na declaração, foi reafirmado o posicionamento do bloco sobre o pertencimento da Faixa de Gaza ao território palestino.