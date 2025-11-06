Lucro da Lojas Renner sobe 9,4% no 3º trimestre, para R$ 279,4 milhões

A Lojas Renner (LREN3) registrou aumento de 9,4% no lucro líquido no terceiro trimestre de 2025 em relação a igual período de 2024, saindo de R$ 255,3 milhões para R$ 279,4 milhões, segundo relatório de resultados divulgado nesta quinta-feira, 6.

Segundo a varejista, o desempenho positivo é reflexo principalmente da melhor performance operacional, bem como da menor aliquota efetiva.

O lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (Ebitda, na sigla em inglês) ajustado foi de R$ 593,8 milhões, alta anual de 2,9%. A margem Ebitda ajustada ficou praticamente estável, com uma ligeira queda de 0,2 ponto percentual, para 19,3%.

A receita líquida somou R$ 3,079 bilhões no terceiro trimestre de 2025, crescimento de 4,2% na comparação com igual etapa de 2024.

As vendas mesmas lojas (SSS, na sigla em inglês) cresceram 3,1% de junho ao final de setembro ante avanço de 11,5% no mesmo período do ano passado.

O lucro bruto totalizou R$ 1,695,8 bilhão, representando uma expansão de 4,9% em relação ao mesmo período do ano anterior. A margem bruta foi de 55,1% no 3T25, alta de 0,4 p.p. na comparação ano a ano.

O resultado financeiro foi negativo em R$ 19,1 milhões versus R$ 6,6 milhões positivos no 3T24, principalmente em função da não comparabilidade dos montantes relativos aos rendimentos dos juros sobre os créditos tributários recuperados no 3T24, como também da menor contribuição dos efeitos líquidos de variação cambial e monetária, relativos à subsidiária na Argentina.

Em 30 de setembro de 2025, a caixa líquido da companhia era de R$ 1,260 bilhão, ante R$ 1,825 bilhão de dezembro de 2024.