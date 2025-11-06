Suzano (SUZB3) registra lucro de R$ 1,96 bi no 3º tri, queda anual de 39%

A Suzano (SUZB3) reportou lucro líquido de R$ 1,961 bilhão no terceiro trimestre de 2025 (3T25), montante 39% inferior ao reportado no mesmo intervalo de 2024, impactado negativamente pelo aumento dos custos e despesas, além da redução da receita líquida.

O Ebitda ajustado totalizou R$ 5,2 bilhões no 3T25, uma redução de 20% em relação ao 3T24.

A margem Ebitda ajustada atingiu 43% entre julho e setembro deste ano, queda de 10 pontos comparando com o registrado no mesmo período do ano passado.

Desvalorização do dólar

A receita líquida somou R$ 12,153 bilhões no terceiro trimestre de 2025, baixa de 1% na comparação com o mesmo período de 2024, explicada principalmente pela desvalorização do dólar frente ao real e pela queda no preço de celulose.

O resultado financeiro líquido foi positivo em R$ 1,052 bilhão no terceiro trimestre de 2025, uma elevação de 21% sobre os ganhos financeiros do mesmo período de 2024.

A geração de caixa operacional atingiu R$ 3,4 bilhões no trimestre, representando uma queda de 22% na comparação anual.

Em 30 de setembro de 2025, a dívida líquida da companhia era de R$ 69,072 bilhões, uma redução de 2% na comparação com 2024.

O indicador de alavancagem financeira, medido pela dívida líquida/Ebitda ajustado, ficou em 3,1 vezes em setembro de 2025, queda de 0,1 p.p. em relação ao mesmo período de 2024.