Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Suzano (SUZB3) registra lucro de R$ 1,96 bi no 3º tri, queda anual de 39%

A margem Ebitda ajustada atingiu 43% entre julho e setembro deste ano

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 21h39.

A Suzano (SUZB3) reportou lucro líquido de R$ 1,961 bilhão no terceiro trimestre de 2025 (3T25), montante 39% inferior ao reportado no mesmo intervalo de 2024, impactado negativamente pelo aumento dos custos e despesas, além da redução da receita líquida.

O Ebitda ajustado totalizou R$ 5,2 bilhões no 3T25, uma redução de 20% em relação ao 3T24.

A margem Ebitda ajustada atingiu 43% entre julho e setembro deste ano, queda de 10 pontos comparando com o registrado no mesmo período do ano passado.

Desvalorização do dólar

A receita líquida somou R$ 12,153 bilhões no terceiro trimestre de 2025, baixa de 1% na comparação com o mesmo período de 2024, explicada principalmente pela desvalorização do dólar frente ao real e pela queda no preço de celulose.

O resultado financeiro líquido foi positivo em R$ 1,052 bilhão no terceiro trimestre de 2025, uma elevação de 21% sobre os ganhos financeiros do mesmo período de 2024.

A geração de caixa operacional atingiu R$ 3,4 bilhões no trimestre, representando uma queda de 22% na comparação anual.

Em 30 de setembro de 2025, a dívida líquida da companhia era de R$ 69,072 bilhões, uma redução de 2% na comparação com 2024.

O indicador de alavancagem financeira, medido pela dívida líquida/Ebitda ajustado, ficou em 3,1 vezes em setembro de 2025, queda de 0,1 p.p. em relação ao mesmo período de 2024.

Acompanhe tudo sobre:suzanoBalanços

Mais de Invest

Mega-Sena: resultado do concurso 2.937; prêmio é de R$ 47 milhões

Moderna tem prejuízo de US$ 200 mi com queda nas vendas de vacinas contra Covid

Under Armour tem prejuízo de US$ 18 milhões e reduz projeções para 2026

Praga dos fãs? Ações da Take Two caem 7% com o adiamento do 'GTA 6'

Mais na Exame

Economia

Brasil capta US$ 2,25 bi com emissão de títulos sustentáveis, diz Tesouro

Um conteúdo Esfera Brasil

Brasil tem 3,8 milhões de influenciadores e mercado movimenta R$ 20 bi por ano, diz pesquisa

Minhas Finanças

Mega-Sena: resultado do concurso 2.937; prêmio é de R$ 47 milhões

Mundo

Ex-primeira-dama do Peru pede ao STF que impeça prisão ou extradição do Brasil