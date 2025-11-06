Petrobras tem alta de 2,7% no lucro do 3º tri e anuncia R$ 12,2 bi em dividendos

A Petrobras (PETR4) registrou lucro líquido de US$ 6,03 bilhões neste terceiro trimestre, alta de 2,7% na comparação com o mesmo período do ano anterior, informou a petroleira nesta quinta-feira, 6.

O lucro antes de juros, impostos, amortização e depreciação (Ebitda) ajustado da estatal totalizou US$ 11,73 bilhões entre julho e setembro, alta de 2,2% na comparação com o mesmo período de 2024, impulsionado principalmente pelo crescimento da produção de petróleo, pelo aumento das vendas externas de petróleo e das vendas internas de derivados.

A receita líquida somou US$ 23,477 bilhões no terceiro trimestre de 2025, crescimento de 0,5% na comparação com igual etapa de 2024.

O lucro bruto foi de US$ 11,217 bilhões, o que representa uma queda na comparação ano a ano.

As despesas operacionais atingiram US$ 3,241 bilhões no 3T25, uma redução de 10,1% em relação ao 3T24.

Em 30 de setembro de 2025, a dívida líquida da companhia era de US$ 59,053 bilhões, um crescimento de 33,5% na comparação com a mesma etapa de 2024.

O indicador de alavancagem financeira, medido pela dívida líquida/Ebitda ajustado, ficou em 1,53 vez em setembro/25, alta de 0,58 p.p. em relação ao mesmo período de 2024.

Petrobras aprova dividendos

A Petrobras aprovou o pagamento de dividendos intercalares no valor de R$ 12,16 bilhões, equivalente a R$ 0,94320755 por ação, como antecipação da remuneração aos acionistas relativa ao exercício de 2025, declarada com base no balanço de 30 de setembro de 2025.

A primeira parcela, de R$ 0,47160378 por ação ordinária e preferencial em circulação, será paga em 20 de fevereiro de 2026, e a segunda parcela, de R$ 0,47160377 por ação ordinária e preferencial em circulação, será paga em 20 de março de 2026.

A data de corte para os detentores de ações da Petrobras negociadas na B3 é 22 de dezembro de 2025, enquanto o record date para os detentores de ADRs negociados na New York Stock Exchange (NYSE) será em 26 de dezembro de 2025. As ações da Petrobras passarão a ser negociadas ex-direitos na B3 a partir de 23 de dezembro de 2025.

O pagamento da primeira parcela para os detentores de ações na B3 será realizado em 20 de fevereiro de 2026, e o da segunda parcela em 20 de março de 2026, totalizando o valor declarado de dividendos. Já os detentores de ADRs receberão os pagamentos a partir de 27 de fevereiro de 2026 e 27 de março de 2026, respectivamente, também correspondendo ao valor total declarado.

(Em atualização)