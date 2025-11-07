Invest

Microsoft perde US$ 150 bilhões em oito pregões e tem pior sequência em 11 anos

Perda de mais de US$ 300 bilhões em valor de mercado ocorre após resultados trimestrais reacenderem dúvidas sobre o ritmo dos gastos tecnológicos

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 19h21.

As ações da Microsoft tiveram a maior sequência de quedas diárias em mais de dez anos, refletindo o aumento da cautela do mercado em relação ao setor de inteligência artificial. Os papéis tiveram pequena queda de 0,06% nesta sexta-feira, 7, e acumulou retração de 8,3% em oito pregões consecutivos, o que representa uma perda aproximada de US$ 150 bilhões em valor de mercado, segundo informações da Bloomberg.

Investimentos bilionários em IA geram dúvidas em Wall Street

O movimento negativo começou após a divulgação do balanço trimestral da Microsoft no final de outubro. Apesar do crescimento acima das projeções na divisão de computação em nuvem Azure, analistas têm demonstrado preocupação com o aumento das despesas ligadas à infraestrutura de IA.

No trimestre, a empresa desembolsou US$ 34,9 bilhões em investimentos de capital e informou que os gastos devem crescer novamente no atual exercício fiscal.

A reação do mercado reflete uma mudança no sentimento em relação às empresas que lideraram a alta das bolsas em 2025. Os principais índices americanos, como o S&P, Nasdaq e Dow Jones, tiveram sua pior semana desde abril.

