PetroRecôncavo (RECV3) lucra R$ 121,9 mi no 3º tri, queda de 23% na base anual

A PetroReconcavo (RECV3) divulgou nesta quinta-feira lucro líquido de R$ 121,9 milhões no terceiro trimestre, redução de 23% na comparação com o terceiro trimestre de 2024.

Já o lucro líquido ajustado, descontados os efeitos cambiais da marcação a mercado da dívida e impostos das operações de swaps, somou R$ 69,4 milhões no mesmo período, o que representou um declínio de 58% na base anual.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) da PetroReconcavo somou R$ 350 milhões nos três meses encerrados em setembro, 20% menor do que o mesmo período de 2024, com a margem Ebitda caindo de 51,7% para 44,5%.

O custo de extração atingiu US$ 15,52 por barril, uma elevação de 13% na base anual.

Perdas financeiras

O resultado financeiro líquido foi negativo em R$ 9 milhões no terceiro trimestre de 2025, uma redução de 78% sobre as perdas financeiras do mesmo período de 2024.

Em 30 de setembro de 2025, a dívida líquida da companhia era de R$ 1,548 bilhão, um crescimento de 18% na comparação com dezembro de 2024.

O indicador de alavancagem financeira, medido pela dívida líquida/Ebitda ajustado, ficou em 1 vez em setembro/25, queda de 0,48 p.p. em relação ao mesmo período de 2024.