Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

PetroRecôncavo (RECV3) lucra R$ 121,9 mi no 3º tri, queda de 23% na base anual

O resultado financeiro líquido foi negativo em R$ 9 milhões no terceiro trimestre de 2025

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 21h47.

A PetroReconcavo (RECV3) divulgou nesta quinta-feira lucro líquido de R$ 121,9 milhões no terceiro trimestre, redução de 23% na comparação com o terceiro trimestre de 2024.

Já o lucro líquido ajustado, descontados os efeitos cambiais da marcação a mercado da dívida e impostos das operações de swaps, somou R$ 69,4 milhões no mesmo período, o que representou um declínio de 58% na base anual.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) da PetroReconcavo somou R$ 350 milhões nos três meses encerrados em setembro, 20% menor do que o mesmo período de 2024, com a margem Ebitda caindo de 51,7% para 44,5%.

O custo de extração atingiu US$ 15,52 por barril, uma elevação de 13% na base anual.

Perdas financeiras

O resultado financeiro líquido foi negativo em R$ 9 milhões no terceiro trimestre de 2025, uma redução de 78% sobre as perdas financeiras do mesmo período de 2024. 

Em 30 de setembro de 2025, a dívida líquida da companhia era de R$ 1,548 bilhão, um crescimento de 18% na comparação com dezembro de 2024.

O indicador de alavancagem financeira, medido pela dívida líquida/Ebitda ajustado, ficou em 1 vez em setembro/25, queda de 0,48 p.p. em relação ao mesmo período de 2024.

Acompanhe tudo sobre:PetróleoBalanços

Mais de Invest

Suzano (SUZB3) registra lucro de R$ 1,96 bi no 3º tri, queda anual de 39%

Mega-Sena: resultado do concurso 2.937; prêmio é de R$ 47 milhões

Moderna tem prejuízo de US$ 200 mi com queda nas vendas de vacinas contra Covid

Under Armour tem prejuízo de US$ 18 milhões e reduz projeções para 2026

Mais na Exame

Mercados

Suzano (SUZB3) registra lucro de R$ 1,96 bi no 3º tri, queda anual de 39%

Economia

Brasil capta US$ 2,25 bi com emissão de títulos sustentáveis, diz Tesouro

Um conteúdo Esfera Brasil

Brasil tem 3,8 milhões de influenciadores e mercado movimenta R$ 20 bi por ano, diz pesquisa

Mundo

Ex-primeira-dama do Peru pede ao STF que impeça prisão ou extradição do Brasil