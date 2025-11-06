Lucro do Assaí (ASAI3) cai 1,5% no 3º trimestre, para R$ 195 milhões

O lucro líquido do Assaí (ASAI3) recuou 1,5% no terceiro trimestre de 2025 em relação a igual período de 2024, saindo de R$ 198 milhões para R$ 195 milhões.

O lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (Ebitda, na sigla em inglês) ajustado foi de R$ 1,082 bilhão, com uma alta anual de 6%. A

margem Ebitda ajustada subiu 0,2 p.p. (pontos percentuais), para 5,7%.

A receita líquida somou R$ 18,956 bilhões no terceiro trimestre de 2025, crescimento de 2,1% na comparação com igual etapa de 2024.

O lucro bruto atingiu a cifra de R$ 3,174 milhões no 3T25, um aumento de 4,2% na comparação com igual etapa de 2024. A margem bruta foi de 16,7% no 3T25, alta de 0,3 p.p. na comparação ano a ano.

A geração de caixa operacional atingiu R$ 4,2 bilhões, R$ 1,5 bilhão acima do 3T24, refletindo o crescimento do EBITDA acumulado em 12 meses, que avançou R$ 473 milhões, e a melhora no capital de giro de R$ 1,0 bilhão, resultante da evolução do ciclo de caixa ao longo do período.

Em 30 de setembro de 2025, a dívida líquida da companhia era de R$ 11,407 bilhões, um recuo de 7,4% na comparação com a mesma etapa de 2024.

O indicador de alavancagem financeira, medido pela dívida líquida/Ebitda ajustado, ficou em 3,03 vezes em setembro/25, queda de 0,49 p.p. em relação ao mesmo período de 2024.