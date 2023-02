Ibovespa hoje: bolsa tem queda com NY à espera de Powell

O Ibovespa opera em queda nesta terça-feira, 7, em linha com o ambiente de maior cautela nos Estados Unidos, onde investidores seguem à espera do encontro do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, com David Rubenstein, chairman do Clube Econômico de Washington e apresentador da Bloomberg. O evento terá transmissão ao vivo (por esse link) e está previsto para às 14h20.

Em sua última coletiva, após decisão de juros da semana passada, Powell afirmou pela primeira vez que o processo de desinflação começou nos Estados Unidos. Mas dados do mercado de trabalho divulgados no fim da última semana mostraram que o desafio para o controle da inflação americana pode ser ainda maior que o mercado (e talvez o próprio Fed) imaginava.

No radar dos investidores brasileiros ainda está a ata divulgada nesta manhã sobre a última decisão de juros do Copom. Na ata, o Copom enfatizaram "especial preocupação" sobre a deterioração das expectativas de inflação. Essa piora, segundo o BC, pode ter sido motivada por três principais motivos: uma "política fiscal expansionista, que pressione a demanda agregada ao longo do horizonte de projeções"; a "possibilidade de alteração das metas de inflação"; e uma "possível percepção de leniência do Banco Central com as metas de inflação".

Para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a ata de hoje foi "mais amigável" que o comunicado da decisão da semana passada, considerado mais duro pelo governo. "Mais analítica, colocando pontos importantes sobre o trabalho do Ministério da Fazenda. É uma ata, vamos dizer, mais amigável em relação aos próximos passos que precisam ser tomados", avaliou Haddad.

As declarações representam uma mudança de postura por parte do governo, após ataques do presidente Luiz Inácio Lula da Silva contra a independência do Banco Central.

Nesta manhã, Roberto Campos Neto participou de evento do Milken Institute, em Miami, mas não entrou de forma mais incisiva na defesa do Banco Central. Coube ao presidente da CVM, João Pedro Nascimento, ressaltar a importância de instituições independentes, mas sem embates diretos.