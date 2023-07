Ibovespa hoje: bolsa acentua queda com expectativa de juro mais alto nos EUA

O Ibovespa recua com força nesta quinta-feira, 6, seguindo o ambiente de aversão ao risco no exterior. O clima negativo se arrasta desde o pregão anterior, quando a ata da última decisão do comitê de política monetária do Federal Reserve (Fed) indicou forte apoio para a continuidade do aperto monetário, ainda que em ritmo mais lento.

Ibovespa hoje

Ibovespa: - 1,63%, 117.587 pontos

Essa perspectiva de que a taxa de juros seguirá subindo nos Estados Unidos foi reforçada por dados fortes da atividade econômica americana divulgados nesta manhã. Um dos mais aguardados, os números do ADP revelaram a criação de 497.000 empregos privados em junho, mais que o dobro do consenso do mercado, que era de 228.000. O indicador, tido como uma prévia dos dados do payroll que serão divulgados nesta sexta-feira, 7, elevou a cautela de investidores, derrubando bolsas do mundo inteiro.

Alguns dos principais índices de ações da Europa chegam a cair mais de 2%, enquanto os futuros americanos recuam próximo de 1%. No Brasil, o dólar é negociado em firme alta.

O mercado ainda aguarda os dados do Índice de Gerente de Compras (PMI) não-manufatura do ISM dos Estados Unidos, previsto para às 11h.

No Brasil, investidores esperam que um possível avanço da reforma tributária nesta quinta traga algum alívio às negociações locais. A previsão é de que a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) seja debatida na Câmara a partir das 11h. A votação do texto está marcada para às 18h, após o encerramento do pregão.

As discussões da reforma deverão ser acompanhadas pelo mercado, já que eventuais mudanças podem ter efeitos econômicos significativos sobre um ou outro setor. Estima-se que a reforma, que busca maior simplificação e eficiência na cobrança de impostos, destrave 12% do PIB do Brasil em 15 anos.

Por ser uma PEC, a reforma tributária deverá ser aprovada em dois turnos na Câmara antes de ser enviada ao Senado. Ainda estão na fila para aprovação na Câmara o voto de qualidade do Carf e o novo arcabouço fiscal, que retornou à Câmara após ter sofrido mudanças no Senado.

Maiores altas do Ibovespa

IRBR3: +2,20%

CPFE3: + 0,83%

BEEF3: + 0,76%

Maiores quedas do Ibovespa

MGLU3: -7,04%

VIIA3: -6,76%

GOLL4: - 6,29%

Que horas fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 17h25 e 17h30. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.