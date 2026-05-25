Após fechar fábrica na Argentina, dona da Brastemp e Consul investirá R$ 300 mi em Rio Claro

A Whirlpool — dona das marcas Brastemp, Consul e KitchenAid — anunciou nesta segunda-feira, 25, um investimento de mais de R$ 300 milhões para transformar sua fábrica em Rio Claro, no interior de São Paulo, no maior polo de manufatura de lavadoras da América Latina. A empresa encerrou sua operação na Argentina e trouxe toda a linha de produção de máquinas de lavar de abertura frontal (front-load) para o Brasil.

O evento de lançamento contou com a presença do vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, e sua esposa Lu Alckmin, além do vice-governador de São Paulo, Felício Ramuth, e do prefeito de Rio Claro, Gustavo Perissinoto.

A fábrica vai operar com mais de 20 robôs industriais e, segundo a empresa, vai produzir com 95% de componentes fabricados no Brasil. Isso reduz a dependência de peças importadas e torna a operação menos vulnerável a variações cambiais e interrupções logísticas, informou a empresa.

A Whirlpool estima que a expansão vai gerar 2.800 empregos diretos e indiretos na região. As primeiras máquinas devem sair da linha de montagem em setembro deste ano.

Geraldo Alckmin e executivos da Whirlpool em anúncio de investimentos na fábrica de Rio Claro

A fábrica de Pilar, na Grande Buenos Aires, havia sido inaugurada em 2022 com um investimento de R$ 270 milhões e capacidade para produzir 300 mil máquinas de lavar por ano. Menos de três anos depois, em novembro de 2025, a Whirlpool anunciou seu fechamento.

Em abril de 2026, a decisão foi formalizada pelo conselho da empresa, que aprovou a transferência dos ativos argentinos, avaliados em US$ 36,7 milhões (cerca de R$ 194 milhões), para reforçar a unidade paulista.

Desde que Javier Milei chegou ao poder, a Argentina adotou um programa de austeridade fiscal, abertura comercial e desregulamentação. O impacto na indústria foi severo.

O setor de eletrodomésticos foi um dos mais atingidos. Dados do INDEC mostram que a produção de aparelhos de uso doméstico caiu 38% em fevereiro de 2026 na comparação anual — queda puxada principalmente pela menor fabricação de geladeiras e máquinas de lavar, em meio ao avanço de produtos importados mais baratos. Era exatamente esse o mercado em que a Whirlpool operava em Pilar.

O país vizinho continuará sendo abastecido por produtos fabricados em outras unidades do grupo e distribuídos pela operação local. Mas a manufatura que antes gerava atividade em Pilar migrou definitivamente para o Brasil.