21 ações que pagam dividendos mais indicadas para julho

As ações da Telefônica (VIVT3) lideram o ranking das recomendações de bancos, corretoras e casas de análise para o mês de julho como pagadoras de dividendos. Os papéis foram citados em oito das oito carteiras consultadas pela EXAME Invest.

Sobre a Telefônica Vivo, os analistas destacaram que os últimos resultados da companhia vieram bastante em linha com as expectativas do consenso e mostraram boas tendências nas receitas móveis, refletindo a melhoria da receita média por usuário (ARPU).

A Vivo registrou crescimento de receita de serviço móvel de 15,9% em um ano no 1T23, acelerando do crescimento de 13,6% no quatro trimestre de 2022. O ARPU, por sua vez, caiu 0,1% no período, mas melhorando da queda de 4,4% no quarto trimestre, com melhor desempenho nos segmentos pré e pós-pago. O EBITDA recorrente da Vivo foi de R$ 4,9 bilhões, aumentando 9,6% em um ano (de 6,1% no 4T22), ficando em linha com as expectativas de consenso. Incorporamos esses resultados e nossas expectativas futuras em nosso modelo, aumentando nosso preço-alvo estimado para 2023 para R$ 53/ação (deR$ 41/ação), com o principal potencial de ganhos vindo da redução do capex (investimentos), beneficiando assim a geração de caixa.

Em segunda lugar do ranking aparecem os papéis do BB Seguridade e do Banco do Brasil, com três indicações cada um. Veja abaixo:

Veja ranking e carteiras abaixo:

Ação Recomendação Telefônica Vivo (VIVT3) 8 BB Seguridade (BBSE3) 3 Banco do Brasil (BBAS3) 3 CCR (CCRO3) 2 Itaúsa (ITSA4) 2 Vale (VALE3) 2 CPFL Energia (CPFE3) 2 Engie (EGIE3) 2 Cemig (CMIG4) 2 Isa CTEEP (TRPL4) 2 Auren (AURE3) 1 ABC Brasil (ABCB4) 1 Equatorial (EQTL3) 1 Copel (CPLE6) 1 Copel (CPLE3) 1 Itaú Unibanco (ITUB4) 1 Bradesco (BBDC4) 1 Hypera (HYPE3) 1 Taesa (TAEE11) 1 Petrobras (PETR3) 1 Bradespar (BRAP4) 1

Ágora Investimentos

Ação Peso (%) Auren (AURE3) 20 CCR (CCRO3) 20 Itaúsa (ITSA4) 20 Telefônica Vivo (VIVT3) 20 Vale (VALE3) 20

Guide Investimentos

Ação Peso (%) ABC Brasil (ABCB4) 20 CPFL Energia (CPFE3) 20 Engie (EGIE3) 20 Equatorial (EQTL3) 20 Telefônica Vivo (VIVT3) 20

Genial

Ação Peso (%) BB Seguridade (BBSE3) 20 Cemig (CMIG4) 20 CPFL (CPLE6) 20 Engie (EGIE3) 20 Telefônica (VIVT3) 20

PagBank

Ação Peso (%) Banco do Brasil (BBAS3) 20 BB Seguridade (BBSE3) 20 Copel (CPLE3) 20 Itaú Unibanco (ITUB4) 20 Telefônica Vivo (VIVT3) 20

Nova Futura

Ação Peso (%) Banco do Brasil (BBAS3) 20 Bradesco (BBDC4) 20 Cemig (CMIG4) 20 Isa CTEEP (TRPL4) 20 Telefônica Brasil (VIVT3) 20

Planner

Ação Peso (%) BB Seguridades (BBSE3) 20 CTEEP (TRPL4) 20 Hypera (HYPE3) 20 Taesa (TAEE11) 20 Telefônica Vivo (VIVT3) 20

Santander

Ação Peso (%) Banco do Brasil (BBAS3) 20 Eletrobras (ELET6) 20 Petrobras (PETR3) 20 Telefônica Vivo (VIVT3) 20 Vale (VALE3) 20

Terra

Ação Peso (%) Bradespar (BRAP4) CCR (CCRO3) 20 CPFL Energia (CPFE3) 20 Itaúsa (ITSA4) 20 Telefônica Vivo (VIVT3) 20

Como identificar as maiores pagadoras de dividendos?

Geralmente, as maiores pagadoras de dividendos são as empresas que possuem consistência e previsibilidade na geração de lucros. Assim, elas conseguem ter maior facilidade em manter uma reserva de caixa, arcar com seus custos e ainda distribuir proventos aos seus acionistas.

Um exemplo disso são as empresas do setor elétrico. Elas possuem um lucro mais previsível, já que uma parcela de sua receita é contratada e posteriormente se tornará lucro líquido passível de distribuição Além disso, elas conseguem ter parte de seus ganhos ajustados pela inflação, o que colabora para que seu lucro acompanhe um eventual avanço acelerado dos índices de preço, como o IPCA.

Por essa razão, além de contar com ações de boas pagadoras de dividendos, as empresas do setor elétrico costumam ser resilientes a crises, conseguindo manter uma boa geração de receita e lucro, mesmo em momentos adversos da macroeconomia.

Apesar disso, as maiores pagadoras de dividendos não se restringem apenas ao setor elétrico, já que este é apenas um exemplo. Após sondar o mercado, avaliar indicadores e outras características de empresas de diferentes segmentos, o investidor pode construir um portfólio diversificado com foco em dividendos.

Outro setor a ser avaliado é o bancário. Os bancos costumam ser fortes geradores de lucros recorrentes, o que possibilita a eles uma maior previsibilidade para manter o pagamento de dividendos.

O período de distribuição de proventos também precisa ser considerado. As melhores pagadoras de dividendos podem ser desde companhias que distribuem seus lucros mensalmente, até aquelas que pagam anualmente, mas que quando se considera o valor bruto a ser pago, se observa uma distribuição maior do que outras empresas.

Uma das formas quantitativas de avaliar qual a maior pagadora de dividendos considerando empresas de um mesmo setor é calculando-se o dividend yield (DY).

Por que investir em empresas pagadoras de dividendos?

Os investidores focados no recebimento de dividendos terão estratégias diferentes daqueles que visam a valorização das ações.

Isso porque existem boas empresas que não distribuem seus lucros na forma de dividendos, mas possuem um grande potencial de se valorizar. Sendo assim, o não pagamento de proventos não implica necessariamente que uma empresa seja ruim, mas apenas que seu modelo de negócios é diferente.

Desse modo, investir nas maiores pagadoras de dividendos é algo voltado para quem possui esse tipo de estratégia de geração de renda passiva. Uma das vantagens, nesse caso, é a possibilidade de ganhar dinheiro mesmo em períodos de queda das ações.

Por isso, a queda pontual nas cotações dos ativos não é algo que preocupa o investidor focado em dividendos, desde que a empresa continue com seus fundamentos intactos e gerando lucro para que os proventos continuem sendo distribuídos.

Em suma, seja focando na valorização das ações, ou no recebimento de dividendos, nenhuma dessas estratégias é errada, mas apenas diferente para cada perfil de investidor e aos seus objetivos de vida.