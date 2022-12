Ibovespa hoje: Bolsa cai com NY em meio a temores de Fed mais duro contra a inflação

O Ibovespa recua na manhã desta segunda-feira, 5, com temores de taxas de juros e inflação mais altas nos Estados Unidos ofuscando o otimismo com a reabertura da China.

Ibovespa: - 1,31%; 110.364 pontos

O movimento, que segue os índices da Europa e de Nova York, é bem diferente do registrado em bolsas asiáticas. Nesta madrugada, o Hang Seng, principal índice de ações de Hong Kong, disparou 4,51%, após as princiapais cidades da China, Xangai, Pequim e Wuhan (onde surgiu o vírus), terem anunciado flexibilização das medidas anticovid no fim de semana.

As novas regras, que passaram a valer nesta segunda, incluíram o fim da necessidade de apresentar testes de covid para utilizar transportes públicos.

Os sinais de reabertura da China surgem uma semana após a onda de protestos pelo fim da política de covid zero. O desejo é compartilhado por investidores, que esperam pela aceleração da economia chinesa com a queda de restrições. A expectativa de maior demanda sustenta as altas do mercado de commodities, contribuindo para ações do setor na B3.

Commodities em alta

As ações da Petrobras lideram as altas entre as petrolíferas do Ibovespa. Mas são as ações da Vale e de frigorígicos, que tema a China entre seus principais clientes, que apresentam as maiores altas do dia, reduzindo as perdas do dia.

Vale ( VALE3 ): + 1,20%

): + 1,20% Petrobras (PETR3): + 0,24%

Marfrig (MRFG3): + 1,73%

JBS (JBSS3): + 0,50%

Apesar das altas das commodities, a maior parte das ações do Ibovespa são negociadas em queda, com temores de que a escassez de mão de obra nos Estados Unidos amplifique os desafios do Federal Reserve (Fed) para controlar a inflação.

Dados do payroll de sexta-feira, 2, reveleram que, em novembro, foram criados de 260.000 empregos urbanos nos Estados Unidos, 30% acima das expectativas de investidores. A pressão de salário por hora trabalhada também superou o consenso, com alta anual de 5,1%.

Nesta segunda serão divulgados os Índice de Gerente de Compras (PMI, na sigla em inglês) de novembro dos Estados Unidos. Os dados, que serão divulgados às 12h (de Brasília) devem servir de termômetro para o mercado avaliar a temperatura da atividade econômica americana.

"O mercado espera que os dados saiam fracos, o que deve corroborar com a expectativa de que a inflação americana já saiu do pico de 12 meses", afirmou Francisco Levy, estrategista-chefe da Empiricus Investimentos.