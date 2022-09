Ibovespa hoje: bolsa sobe com commodities na contramão da Europa

O Ibovespa avança nos primeiros negócios desta segunda-feira, 5, apoiado pela valorização de empresas de commodities. O movimento vai em direção oposta à das bolsas da Europa, que chegam a cair mais de 2% em meio aos temores sobre a crise de energia no continente, após a Rússia ter cortado o fornecimento de gás do Nord Stream 1 por tempo indefinido.

Ibovespa: + 1,46%, 112.483 pontos

A interrupção do gasoduto foi anunciada na tarde de sexta-feira, 2, tendo efeitos significativos sobre os mercados ocidentais. Bolsas de Wall Street, que abriram o último pregão em alta, com dados do mercado de trabalho no radar, fecharam em queda. Nesta segundo, os principais índices de Nova York operam em leve alta no mercado de futuros. O mercado à vista, no entanto, segue fechado nesta segunda devido ao feriado do Dia do Trabalho nos Estados Unidos.

Bolsas da Europa, que fecharam mais cedo na sexta, sofrem os efeitos negativos nesta segunda. Preocupações sobre escassez de gás natural levam a commodity a dispara cerca de 30% na bolsa de Amsterdã. O governo russo afirmou que o fornecimento de gás pelo Nord Stream 1 só será retomado após a queda de sanções. "Não há outros motivos que possam ter causado esse problema de bombeamento", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, à agência de notícias Interfax.

Em Londres, o petróleo brent salta mais de 4%, pavimentando os fortes ganhos do setor no mercado brasileiro. Além da falta de energia no Velho Continente, investidores digerem o corte de produção para outubro de 100.000 barris por dia anunciado pela OPEP+ nesta manhã. A PetroRio, principal petrolífera privada do país, sobe 4%, entre os maiores ganhos do Ibovespa.

PetroRio (PRIO3): + 4,00%

Mineradoras e siderúrgicas também são destaque de alta nesta segunda, acompanhando a valorização do minério de ferro na China. A commodity, que perdeu a marca dos US$ 100 por tonelada na última semana, recuperou parte das quedas nesta madrugada, fechando com mais de 3% de alta. Vale e CSN sobem cerca 5% e a Gerdau mais de 4%.