Gazprom paralisa transporte de gás ao Nord Stream 1 por vazamento de óleo

A Gazprom, empresa estatal de energia da Rússia, informou nesta sexta-feira que paralisou completamente o transporte de gás ao gasoduto Nord Stream 1 por conta de um vazamento de óleo na compressora de gás Trent 60, na estação de Portovaya.

O Nord Stream 1, que liga Rússia à Alemanha, já estava com sua atividade suspensa desde a quinta-feira por conta de uma manutenção. A empresa ainda não deu previsão de retorno para o fornecimento de gás ao gasoduto.

O problema foi detectado com representantes da Siemens, causado na vedação das ligações terminais dos cabos dos sensores de velocidade de rotor de baixa e média pressão. Também foi detectado óleo na área da linha de cabos na caixa terminal externa do sistema de controle automático da estação fora do invólucro isolante de ruído, informou a Gazprom.

Vazamentos semelhantes já tinham sido detectados anteriormente na estação russa, que tinham sido submetidos a uma revisão de fábrica e que estavam atualmente fora de serviço. De acordo com informações da Siemens, estes motores só podem ser totalmente reparados numa instalação de reparação especializada.

De acordo com a Gazprom, o fornecimento ao Nord Stream 1 não será retomado até que todos os problemas sejam resolvidos.

