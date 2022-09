PIB do Brasil cresce 1,2% no 2º trimestre, com destaque para serviços e indústria, diz IBGE

A economia brasileira cresceu 1,2% no segundo trimestre de 2022 em relação ao trimestre anterior, segundo o resultado do produto interno bruto (PIB) de abril a junho. O dado foi divulgado nesta quinta-feira, 1º de setembro, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

No ano, o PIB acumula alta de 2,5%. No acumulado de 12 meses, a alta foi de 2,6%.

Em relação ao mesmo trimestre de 2021, o PIB teve crescimento de 3,2% (no mesmo período do ano passado, a economia havia contraído 0,3%).

A alta trimestral veio acima do consenso do mercado, que projetava avanço de 0,9%, segundo projeções compiladas pela Bloomberg.

Com o resultado, o PIB, soma dos bens e serviços finais produzidos, chegou a R$ 2,404 trilhões em valores correntes.

O PIB positivo do segundo trimestre é a quarta alta trimestral seguida do indicador e faz a atividade econômica ficar 3% acima dos patamares pré-pandemia (no quarto trimestre de 2019), segundo o IBGE.

Todos os setores da economia cresceram em relação ao trimestre anterior. O maior impacto veio do setor de serviços, por sua maior participação na economia, enquanto o maior crescimento veio da indústria:

Serviços: alta de 1,3%

alta de 1,3% Indústria: alta de 2,2%;

alta de 2,2%; Agro: alta de 0,5%.

“Os serviços estão pesando 70% da economia, então têm um impacto maior nesse resultado", disse em nota do IBGE a coordenadora de Contas Nacionais do instituto, Rebeca Palis.

"Dentro dos serviços, outras atividades de serviços (3,3%), transportes (3,0%) e informação e comunicação (2,9%) avançaram e puxaram essa alta. Em outras atividades de serviços, estão os serviços presenciais, que estavam represados durante a pandemia, como os restaurantes e hotéis, por exemplo”, disse.

Consumo das famílias segue destaque

A Formação Bruta de Capital Fixo, que inclui investimentos em capital produtivo, como máquinas, foi um dos avanços no PIB, ainda que a base de comparação com o primeiro trimestre seja mais baixa (entre janeiro e março, essa frente havia caído 3,5%).

O consumo das famílias também seguiu o principal motriz no segundo trimestre, vindo de uma base de comparação positiva com o primeiro trimestre (quando subiu 0,7%). O consumo das famílias chega agora a seu melhor patamar desde 2020, quando houve aumento amplo na renda com o Auxílio Emergencial.

Formação bruta de capital fixo: alta de 4,8%

alta de 4,8% Consumo das famílias: 2,6%;

2,6%; Consumo do governo: -0,9%.

"A alta do consumo das famílias está relacionada à volta do crescimento dos serviços prestados às famílias, em decorrência dos serviços presenciais que estão com a demanda represada na pandemia”, disse Palis, do IBGE.

“Também houve o crescimento do comércio, tanto do atacado quanto do varejo, o último ligado ao consumo das famílias. Outros pontos são a melhora do mercado de trabalho, com crescimento da massa salarial na comparação anual, a liberação do saque emergencial do FGTS e a antecipação do 13º de aposentados e pensionistas do INSS. Tudo isso impactou o consumo, apesar do aumento da inflação e dos juros”, disse.

