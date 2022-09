Ações do Grupo Pão de Açúcar saltam 10%; companhia nega possível venda

As ações do Grupo Pão de Açúcar (PCAR3) saltam mais de 10% e sobem ao maior patamar em quatro meses nesta segunda-feira, 5. Os papéis estendem os ganhos da última sexta, quando já haviam saltado 5% em reação a uma possível mudança no comando da empresa.

As especulações começaram na quinta-feira, com notícia de que o grupo francês Casino, controlador da empresa, estaria planejando sair da companhia em até dois anos. Segundo o Estado de S. Paulo, o antigo dono, Abilio Diniz, estaria se movimentando para voltar ao comando da companhia com a saída do Casino.

Na última sexta-feira, após o fechamento do mercado, o GPA comunico, via fato relevante, que “que não tem conhecimento de informações acerca de decisão de venda da Companhia pelo Casino e nem da possibilidade de uma oferta de um terceiro pela Companhia e que tais informações se tratam de meras especulações de mercado”.

O grupo afirma, ainda, que não existe nenhuma novidade no negócio que justifique um aviso ao mercado.

“No entanto, neste momento, exceto pela venda dos pontos Extra Hiper e dos estudos para segregação de Éxito mencionados na notícia e que já foram devidamente divulgados ao mercado, não existe nenhuma decisão ou processo em andamento que se configure como um fato relevante”.

