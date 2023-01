Ibovespa hoje: com ajuda do exterior, bolsa tem primeiro dia de alta do ano

O Ibovespa avança na manhã desta quarta-feira, 4, seguindo o tom positivo dos mercados internacionais. A alta é a primeira da bolsa brasileira do ano, após ter acumulado cerca de 5% de queda nos últimos dois dias em meio a receios fiscais do novo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Ibovespa: + 0,26%, 104.437 pontos

No exterior, bolsas da Europa avançam pelo terceiro dia seguido. Por lá, a desvalorização do gás natural, que já caiu 10% na semana, motiva alguma esperança de a inflação já tenha alcançado o pico no continente.

Nos Estados Unidos, índices de ações avançam ainda no mercado de futuros, com investidores à espera da ata da última reunão do Fomc, o comitê de política monetária do Federal Reserve (Fed). A ata está prevista para às 16h (de Brasília).

Investidores esperam por pistas sobre se o ritmo de alta de juros deverá reduzir ainda mais na decisão de fevereiro, após a primeira desaceleração de 0,75 ponto percentual (p.p.) para 0,5 p.p. na última reunião. Embora a inflação dos Estados Unidos tenha arrefecido nos últimos meses, a escassez de mão de obra mantém o mercado dividido sobre até quando e até onde o Fed continuará subindo os juros, que já estão no maior intervalo desde 2007, entre 4,25% e 4,5%.

Na bolsa brasileira, a Eletrobras figura entre os destaques de alta, subindo mais de 2%. A empresa, que terminou o último pregão no menor patamar desde maio e abaixo do preço em que foi privatizada, anunciou que irá recompra até 10% de suas ações em 18 meses. A ação lidera os ganhos do Ibovespa.