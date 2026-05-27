PIX fora do ar? Usuários relatam instabilidades no sistema de pagamentos nesta quarta-feira

Clientes de diferentes bancos relataram instabilidade no Pix nas redes sociais, nesta quarta-feira, 27. As queixas apontaram falhas no funcionamento do sistema em diferentes bancos.

A plataforma Downdetector, que monitora serviços digitais, apontou aumento nas notificações de falhas a partir das 7h56. Em cerca de seis horas, o volume de registros chegou a 1.766 reclamações.

Entre as instituições financeiras com maior número de queixas no Downdetector estão:

NuBank;

Caixa Econômica;

Bradesco;

Banco do Brasil;

Itaú;

Santander;

C6 Bank;

Inter.

Os relatos indicam dificuldades para realizar transferências via PIX em diferentes bancos ao longo da manhã.

A EXAME solicitou posicionamento do Banco Centrou (BC) a respeito dos relatos de falhas no sistema de pagamentos, mas não houve resposta até a última atualização desta reportagem. A instituição é responsável pelo PIX.

Veja os relatos de usuários nas redes sociais

Não tô conseguindo fazer pix no bradesco, tá fora do ar?? — reclamações (@KailaneVieirap) May 27, 2026

O Pix pro nubank está fora do ar??? — AntunJR - Silvio Cesar Riechi (@silvioriechi) May 27, 2026