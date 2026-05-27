PIX fora do ar? Usuários relatam instabilidades no sistema de pagamentos nesta quarta-feira

Repórter
Publicado em 27 de maio de 2026 às 13h49.
Última atualização em 27 de maio de 2026 às 14h05.
Clientes de diferentes bancos relataram instabilidade no Pix nas redes sociais, nesta quarta-feira, 27. As queixas apontaram falhas no funcionamento do sistema em diferentes bancos.
A plataforma Downdetector, que monitora serviços digitais, apontou aumento nas notificações de falhas a partir das 7h56. Em cerca de seis horas, o volume de registros chegou a 1.766 reclamações.
Entre as instituições financeiras com maior número de queixas no Downdetector estão:
A EXAME solicitou posicionamento do Banco Centrou (BC) a respeito dos relatos de falhas no sistema de pagamentos, mas não houve resposta até a última atualização desta reportagem. A instituição é responsável pelo PIX.
Não tô conseguindo fazer pix no bradesco, tá fora do ar??
— reclamações (@KailaneVieirap) May 27, 2026
O Pix pro nubank está fora do ar???
— AntunJR - Silvio Cesar Riechi (@silvioriechi) May 27, 2026
Cadê o pix parcelado, BC?
— NM (@NickMat12684085) May 27, 2026