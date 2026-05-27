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PIX fora do ar? Usuários relatam instabilidades no sistema de pagamentos nesta quarta-feira

Em cerca de seis horas, o volume de registros chegou a 1.766 reclamações

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 27 de maio de 2026 às 13h49.

Última atualização em 27 de maio de 2026 às 14h05.

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Clientes de diferentes bancos relataram instabilidade no Pix nas redes sociais, nesta quarta-feira, 27. As queixas apontaram falhas no funcionamento do sistema em diferentes bancos.

A plataforma Downdetector, que monitora serviços digitais, apontou aumento nas notificações de falhas a partir das 7h56. Em cerca de seis horas, o volume de registros chegou a 1.766 reclamações.

Entre as instituições financeiras com maior número de queixas no Downdetector estão:

  • NuBank;
  • Caixa Econômica;
  • Bradesco;
  • Banco do Brasil;
  • Itaú;
  • Santander;
  • C6 Bank;
  • Inter.
Os relatos indicam dificuldades para realizar transferências via PIX em diferentes bancos ao longo da manhã.

A EXAME solicitou posicionamento do Banco Centrou (BC) a respeito dos relatos de falhas no sistema de pagamentos, mas não houve resposta até a última atualização desta reportagem. A instituição é responsável pelo PIX.

Veja os relatos de usuários nas redes sociais

 

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