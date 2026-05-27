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Real Time Big Data: Lula tem 53% e Flávio Bolsonaro, 24%, no 1º turno na Paraíba

Ao todo, 56% dos paraibanos aprovam a gestão de Lula

Eleições 2026: Lula vence Flávio de 58% a 30% em segundo turno na Paraíba (Ricardo Stuckert / PR/Divulgação)

Eleições 2026: Lula vence Flávio de 58% a 30% em segundo turno na Paraíba (Ricardo Stuckert / PR/Divulgação)

Letícia Cassiano
Letícia Cassiano

Colaboradora

Publicado em 27 de maio de 2026 às 14h03.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem a liderança na corrida presidencial entre o eleitorado da Paraíba, segundo o levantamento do instituto Real Time Big Data, divulgado nesta quarta-feira, 27.

De acordo com a pesquisa, em um cenário de primeiro turno, o presidente tem 53% das intenções de voto. Em segundo lugar, o senador Flávio Bolsonaro (PL) registra 24%.

Renan Santos (Missão) aparece em terceiro lugar, com 4%. O ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), tem 3%, e o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), tem 2%. Já Joaquim Barbosa (DC) e Aécio Neves (PSDB) têm 1% cada um.

Os pré-candidatos Augusto Cury (Avante), Cabo Daciolo (Mobiliza), Samara Martins (UP), Rui Costa Pimenta (PCO), Edmilson Costa (PCB) e Hertz Dias (PSTU) somados, atingiram 2% no estado.

Votos brancos e nulos chegaram a 4%, e 6% dos entrevistados não souberam ou não quiseram responder.

Segundo turno, rejeição e avaliação do governo

Em uma simulação de segundo turno entre os dois principais candidatos, Lula vence Flávio de 58% a 30%.

Os pré-candidatos mais rejeitados são Flávio Bolsonaro, com 52%, e Aécio Neves, com 50%. O Cabo Daciolo tem 37% de rejeição. Lula tem 35%. Joaquim Barbosa e Ronaldo Caiado têm 31% cada um. Zema tem 26%, e Renan Santos, 24%.

Rui Costa Pimenta e Augusto Cury têm 23% cada. Samara Martins tem 21% de rejeição. Hertz Dias e Edmilson Costa aparecem com 20%.

A pesquisa também registrou a avaliação do governo federal. Ao todo, 56% dos paraibanos aprovam a gestão de Lula, e 39% desaprovam.

Na questão qualitativa, 36% dos respondentes consideram o mandato ótimo ou bom, 31% consideram regular e 30% julgam ruim ou péssimo.

O levantamento ouviu 1.600 eleitores paraibanos entre os dias 25 e 26 de maio. As respostas têm margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-03562/2026.

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