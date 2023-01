Petrobras (PETR4) salta até 5,6% após Prates descartar intervenção direta nos preços

As ações da Petrobras (PETR4) têm o primeiro dia de alta em quatro pregões nesta quarta-feira, 4, com investidores reagindo a declarações do indicado como novo presidente da estatal, o ex-senador Jean Paul Prates.

Segundo informações da Bloomberg, Prates afirmou que não haverá desvinculação do preço de combustíveis praticado pela Petrobras do preço internacional. Prates também indicou que não haverá intervenção direta do governo nos combustíveis.

A fala caiu como um alívio no mercado, que esperava uma revisão da política sob a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Prates é crítico da política de paridade com os preços internacionais e já havia dito que poderiam haver mudanças em sua gestão.

Após a divulgação da notícia, os papéis chegaram a saltar até 5,6%.

Petrobras ( PETR4 ) : + 4,16%

Petrobras (PETR3) : + 2,79%

Prates foi anunciado como futuro presidente da Petrobras pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no dia 30 de dezembro. Foi indicado oficialmente para o conselho de administração da Petrobras – passo obrigatório para assumir a presidência – na terça-feira.

Na sequência, Caio Mario Paes de Andrade renunciou formalmente à presidência e à sua vaga no conselho da estatal nesta quarta. Paes de Andrade irá assumir a Secretaria da Gestão no novo governo de Tarcísio Freitas no estado de São Paulo.

O diretor executivo de desenvolvimento de produção, João Henrique Rittershaussen, será o CEO interino enquanto a petroleira não aprova o novo nome para o cargo. A expectativa é que o processo de substituição leve semanas.

Leia também: Nova era na Petrobras (PETR4): o que esperar da estatal durante o governo Lula