João Fonseca terá duelo 'Next Gen' contra Prižmić em Roland Garros; veja horário e onde assistir

Assim que a chave de Roland Garros foi definida, a possibilidade de um confronto entre João Fonseca e Novak Djokovic na terceira rodada chamou atenção dos brasileiros. Antes de pensar no duelo diante do sérvio, porém, o brasileiro terá um desafio nesta quarta-feira, 27, contra Dino Prižmić, croata de 20 anos apontado como uma das promessas da nova geração do tênis.

O confronto será disputado no início da tarde, na terceira partida da quadra 14, com transmissão da ESPN 2 e Disney+.

Cabeça de chave do torneio francês, João Fonseca enfrenta um representante da chamada "Next Gen" que ganhou projeção internacional justamente em partidas contra Djokovic. Atual top 80 do ranking, Prižmić entrou no radar do circuito em 2024, quando saiu do qualifying do Aberto da Austrália e venceu um set do sérvio, seu ídolo de infância. A partida teve quase quatro horas de duração e se tornou a estreia mais longa de Djokovic em Grand Slams.

Na sequência daquela temporada, o croata conquistou o título juvenil de Roland Garros. João Fonseca havia alcançado resultado semelhante ao vencer o US Open juvenil, em 2023.

Lesões interromperam a sequência de crescimento do tenista croata e reduziram o ritmo de ascensão no ranking. Após o período de recuperação, Prižmić retomou a trajetória em 2025 com cinco finais de Challenger, dois títulos conquistados, participação no Next Gen ATP Finals e quartas de final no ATP 250 de Umag, na Croácia. Os resultados aproximaram o jogador do grupo dos 100 melhores do mundo.

O principal resultado da temporada aconteceu no Masters 1000 de Roma, no início deste mês. Prižmić derrotou Djokovic de virada na segunda rodada e avançou até as oitavas de final do torneio. O desempenho reforçou a avaliação sobre o potencial do croata em quadras de saibro.

Antes da campanha em Roma, o tenista já havia acumulado vitórias sobre Matteo Berrettini e Ben Shelton no Masters 1000 de Madrid. Em fevereiro, também disputou o Rio Open. Após passar pelo qualifying, caiu na primeira rodada diante do italiano Francesco Passaro.

João Fonseca terá desafio em longas trocas no Saibro

O estilo de jogo de Prižmić aparece como um dos pontos de atenção para João Fonseca nesta quarta-feira. O croata costuma sustentar trocas longas do fundo de quadra, característica comum no saibro, superfície em que acumula seus principais resultados recentes.

Com 1,88 metro de altura, o tenista também utiliza um saque consistente e mantém regularidade emocional durante as partidas. O cenário coloca o brasileiro diante de um confronto de resistência física e controle de ritmo em Roland Garros.

Onde assistir ao confronto entre João Fonseca x Dino Prižmić?

O jogo será disputado no início da tarde, na terceira partida da quadra 14, com transmissão da ESPN 2 e Disney+.