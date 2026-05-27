O líder que você tenta ser não cabe mais no modelo que você herdou

Existe uma cena que se repete na vida de quase todo executivo que conheço: Você abre o laptop às 7h da manhã. Já tem 47 mensagens não lidas. Três reuniões antes do almoço. Uma apresentação para o cliente que você prometeu "para hoje". E aquela pergunta que não vai embora:

"Se sou eu quem deveria estar liderando... por que passo o dia inteiro sendo liderado pela agenda?"

Durante anos, operei nesse modelo. Alta entrega, alta pressão, alta tensão. Confundia movimento com progresso. E um dia, enquanto revisava manualmente o décimo relatório da semana, percebi algo que mudou tudo:

Eu estava sendo pago para pensar — e passava 80% do meu tempo executando.

O sistema que me consumia

Não era falta de disciplina.

Não era falta de método.

Era o modelo em si que estava quebrado.

Meu trabalho, como o de qualquer líder alto nível, deveria ser:

Criar visão. Desenvolver pessoas. Abrir mercados. Pensar.

Mas o que eu fazia, na prática, era:

Organizar decks. Responder e-mails. Resumir reuniões. Preparar briefings. Montar relatórios. Centralizar informações que qualquer sistema poderia organizar automaticamente.

A lógica de Pareto da liderança estava invertido.

Eu dedicava 80% do tempo ao operacional e 20% ao que realmente gerava valor.

Quando a IA entrou na minha rotina — de verdade

Não foi amor à primeira vista.

A maioria dos executivos que conheço testa ferramentas de IA como testa um novo aplicativo : abre, digita algo genérico, fica levemente impressionado — e volta para o WhatsApp.

Eu fiz o mesmo durante meses.

A mudança real aconteceu quando parei de tratar o Claude como um motor de busca sofisticado e comecei a integrá-lo ao meu sistema de trabalho.

Com o Claude Cowork — a versão do assistente que opera diretamente no meu computador, com acesso aos meus arquivos e contexto real — a lógica mudou completamente.

Parei de executar tarefas. Comecei a construir sistemas.

Como minha rotina mudou concretamente

Vou ser específico, porque a especificidade é o que separa a reflexão da transformação.

1 - Substituí tarefas por fluxos automatizados

Antes: eu escrevia cada e-mail importante do zero. Preparava cada reunião manualmente. Resumia cada call depois que ela acontecia.

Agora: tenho fluxos construídos com o Claude que fazem isso de forma integrada com meu contexto, meu tom, minha linguagem. O sistema exemplos , eu reviso e aprovo.

O que antes levava 2 horas leva 15 minutos.

2 - Redesenhei como interajo com meu time

O gargalo não estava no time. Estava em mim.

Eu era o ponto de centralização de informações, decisões e comunicações. Quando automatizei os fluxos operacionais, percebi que minha energia para as conversas estratégicas com o time triplicou.

Comecei a ter conversas que importam: sobre crescimento, sobre desenvolvimento, sobre os próximos passos de carreira de cada pessoa.

Deixei de ser o gargalo. Passei a ser o acelerador.

3 - Mudei como me apresento aos clientes

Clientes de alta exigência não querem sentir que estão te consumindo seu tempo. Querem sentir que estão investindo em alguém que pensa diferente.

Com mais tempo liberado da execução, passei a chegar às reuniões com clientes com algo que não aparecia antes: perspectiva real, análise aprofundada, propostas estruturadas.

A conversa mudou de operacional para estratégica.

E, com isso, o valor percebido mudou também.

O que você faz com o tempo que a IA devolve?

Essa é a pergunta que mais importa e que quase ninguém está fazendo.

Porque a IA em si não é a transformação.

A transformação é o que você decide fazer com o espaço que ela cria.

No meu caso:

→ Usei esse tempo para pensar em crescimento real: novos mercados, novas verticais, novos modelos de entrega.

→ Investi no desenvolvimento do time: conversas de fundo, mentoria, criação de autonomia real.

→ Trabalhei na arquitetura do negócio: construindo sistemas que escalam sem que eu precise estar presente em cada etapa.

É aqui que o crescimento exponencial se torna possível.

Não porque você trabalha mais.

Mas porque você trabalha no lugar certo.

A reinvenção real não é sobre ferramentas

Aqui está o que ninguém te conta sobre IA e liderança:

As ferramentas são apenas o espelho.

Quando você automatiza as tarefas que te consumiam, o que sobra é uma pergunta direta:

"O que eu faço que realmente ninguém mais pode fazer?"

Se a resposta te enche de clareza, ótimo.

Se te deixa desconfortável, melhor ainda.

Porque foi exatamente esse desconforto que me fez repensar minha identidade como líder.

Não apenas o que eu faço — mas como eu apareço, o que eu ofereço e o tipo de organização que eu quero construir.

Da execução ao propósito — de novo

O modelo de liderança que nos trouxe até aqui não é o mesmo que vai nos levar adiante.

Não se trata de substituir humanos por máquinas.

Trata-se de recuperar o que é humano na liderança — e deixar para as máquinas o que nunca deveria ter sido humano.

Menos execução compulsiva, mais presença estratégica.

Menos centralização, mais escala real.

Menos tempo apagando incêndios, mais tempo construindo o futuro.

A IA não vai roubar seu emprego.

Ela vai revelar, com clareza brutal, se você está usando seu tempo no que realmente importa.