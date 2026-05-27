O líder que você tenta ser não cabe mais no modelo que você herdou

IA na liderança: automação libera tempo para estratégia e desenvolvimento de pessoas.
Colunista
Publicado em 27 de maio de 2026 às 14h00.
Existe uma cena que se repete na vida de quase todo executivo que conheço: Você abre o laptop às 7h da manhã. Já tem 47 mensagens não lidas. Três reuniões antes do almoço. Uma apresentação para o cliente que você prometeu "para hoje". E aquela pergunta que não vai embora:
"Se sou eu quem deveria estar liderando... por que passo o dia inteiro sendo liderado pela agenda?"
Durante anos, operei nesse modelo. Alta entrega, alta pressão, alta tensão. Confundia movimento com progresso. E um dia, enquanto revisava manualmente o décimo relatório da semana, percebi algo que mudou tudo:
Eu estava sendo pago para pensar — e passava 80% do meu tempo executando.
O sistema que me consumia
Não era falta de disciplina.
Não era falta de método.
Era o modelo em si que estava quebrado.
Meu trabalho, como o de qualquer líder alto nível, deveria ser:
Criar visão. Desenvolver pessoas. Abrir mercados. Pensar.
Mas o que eu fazia, na prática, era:
Organizar decks. Responder e-mails. Resumir reuniões. Preparar briefings. Montar relatórios. Centralizar informações que qualquer sistema poderia organizar automaticamente.
A lógica de Pareto da liderança estava invertido.
Eu dedicava 80% do tempo ao operacional e 20% ao que realmente gerava valor.
Não foi amor à primeira vista.
A maioria dos executivos que conheço testa ferramentas de IA como testa um novo aplicativo : abre, digita algo genérico, fica levemente impressionado — e volta para o WhatsApp.
Eu fiz o mesmo durante meses.
A mudança real aconteceu quando parei de tratar o Claude como um motor de busca sofisticado e comecei a integrá-lo ao meu sistema de trabalho.
Com o Claude Cowork — a versão do assistente que opera diretamente no meu computador, com acesso aos meus arquivos e contexto real — a lógica mudou completamente.
Parei de executar tarefas. Comecei a construir sistemas.
Vou ser específico, porque a especificidade é o que separa a reflexão da transformação.
Antes: eu escrevia cada e-mail importante do zero. Preparava cada reunião manualmente. Resumia cada call depois que ela acontecia.
Agora: tenho fluxos construídos com o Claude que fazem isso de forma integrada com meu contexto, meu tom, minha linguagem. O sistema exemplos , eu reviso e aprovo.
O que antes levava 2 horas leva 15 minutos.
O gargalo não estava no time. Estava em mim.
Eu era o ponto de centralização de informações, decisões e comunicações. Quando automatizei os fluxos operacionais, percebi que minha energia para as conversas estratégicas com o time triplicou.
Comecei a ter conversas que importam: sobre crescimento, sobre desenvolvimento, sobre os próximos passos de carreira de cada pessoa.
Deixei de ser o gargalo. Passei a ser o acelerador.
Clientes de alta exigência não querem sentir que estão te consumindo seu tempo. Querem sentir que estão investindo em alguém que pensa diferente.
Com mais tempo liberado da execução, passei a chegar às reuniões com clientes com algo que não aparecia antes: perspectiva real, análise aprofundada, propostas estruturadas.
A conversa mudou de operacional para estratégica.
E, com isso, o valor percebido mudou também.
Essa é a pergunta que mais importa e que quase ninguém está fazendo.
Porque a IA em si não é a transformação.
A transformação é o que você decide fazer com o espaço que ela cria.
No meu caso:
→ Usei esse tempo para pensar em crescimento real: novos mercados, novas verticais, novos modelos de entrega.
→ Investi no desenvolvimento do time: conversas de fundo, mentoria, criação de autonomia real.
→ Trabalhei na arquitetura do negócio: construindo sistemas que escalam sem que eu precise estar presente em cada etapa.
É aqui que o crescimento exponencial se torna possível.
Não porque você trabalha mais.
Mas porque você trabalha no lugar certo.
Aqui está o que ninguém te conta sobre IA e liderança:
As ferramentas são apenas o espelho.
Quando você automatiza as tarefas que te consumiam, o que sobra é uma pergunta direta:
"O que eu faço que realmente ninguém mais pode fazer?"
Se a resposta te enche de clareza, ótimo.
Se te deixa desconfortável, melhor ainda.
Porque foi exatamente esse desconforto que me fez repensar minha identidade como líder.
Não apenas o que eu faço — mas como eu apareço, o que eu ofereço e o tipo de organização que eu quero construir.
O modelo de liderança que nos trouxe até aqui não é o mesmo que vai nos levar adiante.
Não se trata de substituir humanos por máquinas.
Trata-se de recuperar o que é humano na liderança — e deixar para as máquinas o que nunca deveria ter sido humano.
Menos execução compulsiva, mais presença estratégica.
Menos centralização, mais escala real.
Menos tempo apagando incêndios, mais tempo construindo o futuro.
A IA não vai roubar seu emprego.
Ela vai revelar, com clareza brutal, se você está usando seu tempo no que realmente importa.