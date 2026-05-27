Dona da Temu despenca após lucro frustrar e plano bilionário pressionar margens

As ações da PDD Holdings, dona da plataforma de e-commerce Temu, chegou a despencar mais de 13% na Nasdaq nesta quarta-feira, 27, após a divulgação de um balanço trimestral abaixo das expectativas de Wall Street e do anúncio de uma nova rodada de investimentos bilionários em logística e cadeia de suprimentos.

Por volta das 11h30 (horário de Brasília), os papéis estavam sendo negociados a US$ 84, no menor nível do dia e também próximo da mínima das últimas 52 semanas. O movimento ampliava as perdas acumuladas em 12 meses para 6,2%.

A companhia registrou receita de 106,2 bilhões de yuans (US$ 15,4 bilhões) entre janeiro e março, alta de 11% em relação a igual período do ano passado, mas abaixo da projeção de analistas, que esperavam 109,8 bilhões de yuans. O lucro ajustado por ADS ficou em 9,51 yuans, distante da estimativa de 16,77 yuans.

O lucro líquido ajustado atribuível aos acionistas caiu 17% na comparação anual, para 14,1 bilhões de yuans (US$ 2 bilhões). Já o lucro líquido contábil recuou 15%, para 12,5 bilhões de yuans, enquanto o lucro operacional ajustado cresceu 15%, para 21,1 bilhões.

Aposta bilionária na cadeia de suprimentos

A companhia reforçou que pretende priorizar investimentos de longo prazo na cadeia de suprimentos e no fortalecimento de marcas próprias. "Os investimentos em supply chain serão nossa prioridade estratégica central", segundo o co-CEO Jiazhen Zhao, em dados compilados pelo Investing.com.

A PDD Holdings anunciou um plano de investimento de 100 bilhões de yuans ao longo de três anos para fortalecer a cadeia de suprimentos e desenvolver marcas próprias. A direção indicou que a prioridade agora é crescimento de longo prazo, mesmo que isso pressione margens e resultados no curto prazo.

De acordo com os executivos, a empresa está passando por uma "profunda reestruturação" interna, com foco em segurança, compliance e desenvolvimento de alta qualidade. Ela quer ajudar fabricantes chineses tradicionais, que hoje estão concentradas em produção terceirizada, a desenvolver marcas globais próprias.

A dona da Temu criou, inclusive, uma subsidiária dedicada ao novo braço de marcas próprias, com aporte inicial de 15 bilhões de yuans. O objetivo é desenvolver produtos próprios em parceria com fabricantes chineses, assumindo etapas como design, padronização, logística, controle de qualidade e distribuição global.

O que esperar da Temu daqui para frente

A administração também sinalizou que os investimentos devem acelerar nos próximos trimestres, principalmente em logística, integração da cadeia de suprimentos e expansão do programa de frete grátis para regiões rurais e áreas remotas da China.

Rentabilidade e margens podem continuar pressionadas à medida que há ampliação dos investimentos. O diretor financeiro Jun Liu afirmou que oscilações nos resultados trimestrais são normais diante da expansão e que a PDD está mais focada em fortalecer vantagens competitivas do que em maximizar ganhos de curto prazo.

Os executivos veem, ainda, espaço para expansão internacional da Temu, mas reconheceram que o setor global de comércio eletrônico se tornou mais competitivo. Na avaliação deles, o diferencial estaria na eficiência logística e na capacidade de oferecer produtos próprios com melhor relação entre qualidade e preço.