Ibovespa hoje: Bolsa cai após PIB do 3º trimestre sair abaixo do esperado

O Ibovespa apresenta firme queda nesta quinta-feira, 1, operando em direção contrária do mercado internacional, onde investidores ainda digerem sinais de que o Federal Reserve irá abrandar o ritmo de alta de juros a partir da reunião deste mês. As expectativas de um aperto monetário mais suave foram ainda fortalecidas pelos dados de Preço de Gastos Pessoais (PCE, na sigla em inglês) de outubro divulgado ensta manhã, que ficou menor que o esperado.

Ibovespa: - 0,79%, 111.594 pontos

O PCE, que é uma das principais referências para as políticas do Fed, ficou em 0,3% para o mês de outubro, 0,2 ponto percentual abaixo do consenso. Já o núcleo do PCE ficou em em 0,2%, 0,1 p.p. abaixo das expectativas. Índices americanos avançam nesta manhã. Além da percepção de altas de juros e inflação mais brandas nos Estados Unidos, soma-se ao otimismo internacional as sinalizações de reabertura da economia chinesa.

Apesar do exterior positivo, no mercado interno, economistas repercutem o PIB do terceiro trimestre, que saiu abaixo do esperado. De acordo com os dados do IBGE divulgados nesta manhã, a economia brasileira cresceu 0,4% no trimestre ante consenso de uma expansão de 0,7%. Na comparação anual, o salto foi de 3,6%. Ainda que expressivo, o número saiu abaixo da mediana das expectativas do mercado, que era de 3,7%.

"Foi uma surpresa para baixo, tanto comparado com as nossas projeções quanto com as do mercado. Mas, de uma maneira geral, a composição do PIB foi boa, tirando a queda de oferta da agricultura. Mantivemos nossa expectativa de crescimento de 3% para este ano", disse Lais Carvalho, economista do BNP Paribas para o Brasil.

Ações de consumo, mais depentendes da atividade econômica local, figuram entre as quedas do pregão, com Magazine Luiza, Soma, Natura e Renner na ponta negativa.