Ibovespa sobe com foco no IPCA e audiência de Powell no Congresso

O Ibovespa, principal indicador da bolsa, abriu em alta na manhã desta terça-feira (11). Pela manhã, os investidores acompanharam a divulgação dos dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (IPCA).

O IPCA, indicador oficial da inflação no Brasil, fechou janeiro com alta de 0,16%, uma desaceleração de 0,36 ponto percentual em relação ao índice de 0,52% registrado em dezembro. Essa é a menor taxa para janeiro desde 1994. Nos últimos 12 meses, o IPCA acumula alta de 4,56%, abaixo dos 4,87% observados no período anterior. Em janeiro de 2024, a variação havia sido de 0,42%.

A inflação medida pelo IPCA veio dentro das expectativas do mercado, sem surpresas. Para Paloma Lopes, economista da Valor Investimentos, o dado sinaliza estabilidade, mas o cenário ainda preocupa.

“Quando analisamos a política interna, o aumento da taxa de juros tem efeito para conter a inflação, mas o aperto monetário está mais forte do que seria necessário caso houvesse um direcionamento fiscal mais claro. Se a economia brasileira continuar dependendo apenas da política monetária, o mercado financeiro ficará cada vez mais fragilizado, pois a alta dos juros torna a renda fixa mais atrativa. Para equilibrar o mercado, é essencial um foco maior na questão fiscal, algo que, na minha visão, o governo ainda não está disposto a enfrentar.”

Ibovespa hoje

IBOV: +0,75% aos 126.557 pontos

+0,75% aos pontos Dólar: -0,24% a R$ 5,772

Aprovação de Lula

Ainda pela manhã, foi divulgada uma pesquisa sobre a aprovação do governo Lula. O trabalho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é aprovado por 45,9% dos brasileiros e reprovado por 51,4%, segundo a pesquisa Latam Pulse, do instituto AtlasIntel, em parceria com a Bloomberg. Cerca de 2,7% dos entrevistados não souberam ou não responderam.

Na comparação com o levantamento anterior, divulgado em dezembro, a desaprovação de Lula subiu 1,6 ponto percentual, enquanto a aprovação caiu 1,9 p.p. Esse é o pior nível da série histórica da pesquisa. O levantamento aponta que a desaprovação está em alta desde outubro de 2024 e superou a aprovação pela primeira vez em novembro do ano passado.

Powell no Congresso

O presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, inicia nesta terça-feira dois dias de audiências no Congresso dos Estados Unidos em um momento de relativa estabilidade econômica, mas com incertezas sobre o futuro da inflação e do mercado de trabalho. A economia opera próxima do pleno emprego, e a inflação tem mostrado sinais de queda, mas as políticas comerciais e regulatórias da administração de Donald Trump adicionam imprevisibilidade ao cenário.

Desde sua última ida ao Congresso, a eleição de Trump trouxe a possibilidade de novas tarifas comerciais, restrições à imigração e mudanças na supervisão financeira. Esses fatores podem afetar a disponibilidade de trabalhadores e a trajetória do crescimento econômico. Powell e outros dirigentes do Fed evitam comentar diretamente sobre decisões políticas, mas analisam como essas mudanças impactam a economia.

Trump e tarifas

Na madrugada desta terça-feira, 11, a Casa Branca divulgou as ordens executivas assinadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que preveem a adoção de tarifas de 25% sobre as importações de aço e alumínio feitas pelo país.

Segundo as ordens assinadas, a medida passa a valer em 12 de março. Trump assinou o documento que implementa as tarifas em uma cerimônia fechada na Casa Branca. A medida inclui produtos vindos do Canadá e México, que representam cerca de 40% das importações americanas de aço. A ação se soma às tarifas de 10% aplicadas à China, que já havia retaliado com suas próprias taxas sobre produtos americanos.

Lucro da TIM

A TIM (TIMS3) registrou um lucro líquido normalizado de R$ 1,06 bilhão no quarto trimestre de 2024, uma alta de 17,1% em relação ao mesmo período do ano anterior. O Ebitda foi de R$ 3,3 bilhões, um crescimento de 6,2% na comparação anual, com margem de 50,5%, uma leve queda de 0,2 ponto percentual.

A receita líquida somou R$ 6,6 bilhões, avanço de 5,7%, enquanto os investimentos (capex) chegaram a R$ 1,37 bilhão, aumento de 6,4%. A base móvel de clientes atingiu 62,06 milhões, crescimento de 1,3%, com o segmento pós-pago subindo 9,4%, para 30,2 milhões, e o pré-pago recuando 5,3%, para 31,86 milhões. A TIM Ultrafibra encerrou o período com 790 mil clientes, queda de 1,6%.

“Os resultados de 2024 demonstram a eficiência da nossa estratégia. Entregamos as metas traçadas, fechando mais um ciclo de crescimento em segmentos relevantes e trazendo novas soluções que transformam a experiência dos clientes, contribuem para o desenvolvimento econômico do país e reforçam a agenda ESG no mercado. Estamos prontos para um 2025 de transformação no setor, com a evolução das tecnologias e aumento da competitividade”, afirmou Alberto Griselli, CEO da TIM Brasil, em nota.

Como é calculado o índice Bovespa?

O Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média ponderada de uma carteira teórica de ativos. Cada ativo tem um peso na composição do índice, refletindo o desempenho das ações mais negociadas. Se o índice está em 100 mil pontos, o valor da carteira teórica é de R$ 100 mil.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação da B3 vai dar 10h às 18h, com o after market operando das 18h25 às 18h45. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h. Já as negociações com o Ibovespa futuro acontecem das 9h às 18h25.