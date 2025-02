O Banco Central americano não está com pressa para cortar as taxas de juros, disse o presidente do Federal Reserve Jerome Powell, em audiência no Congresso americano no começo da tarde desta terça-feira, 11.

“Com nossa política agora significativamente menos restritiva do que ela tinha sido e a economia se mantendo forte, não precisamos ter pressa para ajustar a abordagem”, afirmou.

Segundo ele, a economia está “forte no geral e fez progressos significativos em direção às metas nos últimos dois anos". A taxa de desemprego nos Estados Unidos está em 4%, próxima ao nível de pleno emprego, e uma inflação vem cedendo, embora ainda esteja mais de meio ponto percentual acima da meta.

“Sabemos que reduzir os juros muito rápido ou muito pode prejudicar o progresso da inflação”, ressaltou. “Ao mesmo tempo, reduzi-los muito lentamente ou muito pouco pode enfraquecer indevidamente a atividade econômica e o emprego.”

O líder do Fed está discursando no Capitólio como parte do relatório semianual de política monetária, que começa hoje com o Comitê Bancário do Senado, e continua amanhã com apresentação ao Comitê de Serviços Financeiros da Câmara.

Os comentários vão em linha com os que vem sendo feitos por outros diretores do Fed e também com Wall Street, que já estava apostando que as taxas de juros vão ser mantidas na próxima reunião do comitê de política monetária (Fomc) em março.