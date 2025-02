Powell vai ao Congresso em meio a incertezas sobre economia dos EUA e propostas de Trump

O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, inicia nesta terça-feira, 11, dois dias de audiências no Congresso dos Estados Unidos em um momento de relativa estabilidade econômica, mas com incertezas sobre o futuro da inflação e do mercado de trabalho .

A economia opera próxima do pleno emprego, e a inflação tem mostrado sinais de queda, mas as políticas comerciais e regulatórias da administração de Donald Trump adicionam imprevisibilidade ao cenário.

Desde sua última ida ao Congresso, a eleição de Trump trouxe a possibilidade de novas tarifas comerciais, restrições à imigração e mudanças na supervisão financeira. Esses fatores podem afetar a disponibilidade de trabalhadores e a trajetória do crescimento econômico. Powell e outros dirigentes do Fed evitam comentar diretamente sobre decisões políticas, mas analisam como essas mudanças impactam a economia.

Até o momento, o banco central americano tem adotado uma postura cautelosa. "O que temos agora é um bom mercado de trabalho. Temos a economia crescendo de 2% a 2,5%. A inflação caiu", afirmou Powell após a reunião do Fed em janeiro.

No entanto, o banco central sinalizou que não pretende reduzir os juros no curto prazo , aguardando sinais mais claros sobre a adaptação da economia às novas condições.

Powell defenderá essa posição diante do Comitê Bancário do Senado nesta terça-feira e do Comitê de Serviços Financeiros da Câmara na quarta. Ambos os comitês agora estão sob controle republicano, e a expectativa é de questionamentos intensos sobre as políticas do Fed. As audiências estão marcadas para às 12h (horário de Brasília).

Inflação sob controle, mas com desafios

Pesquisas recentes indicam que, embora a inflação tenha desacelerado, parte dos consumidores permanece cética quanto à sua continuidade em baixa. Esse ceticismo pode dificultar o trabalho do Fed , que busca manter a confiança na estabilidade dos preços. A resposta de Powell a essas preocupações será um dos focos das audiências.

*com agências internacionais