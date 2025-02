Lula é desaprovado por 51,4% e aprovado por 45,9%, diz pesquisa AtlasIntel

O trabalho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é aprovado por 45,9% dos brasileiros e reprovado por 51,4%, segundo a pesquisa Latam Pulse, do instituto AtlasIntel em parceria com a Bloomberg, divulgada nesta terça-feira, 11. Cerca de 2,7% dos entrevistados não souberam ou não responderam.

Na comparação com o levantamento anterior, divulgado em dezembro, a desaprovação de Lula subiu 1,6 ponto percentual, enquanto a aprovação caiu 1,9 p.p. Esse é o pior nível da série histórica da pesquisa. O levantamento aponta que a desaprovação está em alta desde outubro de 2024 e superou a aprovação pela primeira vez em novembro do ano passado.

Entre os grupos que mais reprovam o presidente estão homens, pessoas com ensino médio completo e cidadãos entre 16 e 44 anos. Evangélicos e moradores das regiões Centro-Oeste, Norte, Sul e Sudeste também demonstram maior rejeição do que aprovação. No Nordeste, tradicional reduto lulista, a aprovação e a desaprovação estão praticamente empatadas.