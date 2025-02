Dólar hoje: com tarifas de Trump, moeda opera em alta

No primeiro dia útil de fevereiro, o dólar apresenta valorização significativa em relação a diversas moedas globais, sendo uma resposta a recente imposição de tarifas comerciais pelos Estados Unidos. O presidente Donald Trump implementou tarifas de 25% sobre importações do México e Canadá, além de 10% sobre produtos chineses, medidas que entraram em vigor no último sábado.

No mercado brasileiro, o dólar à vista registrou alta de 0,32%, sendo cotado a R$ 5,856. Durante o pregão, a moeda norte-americana atingiu a máxima de R$ 5,886.

O que esperar das tarifas de Trump?

As novas tarifas norte-americanas afetam aproximadamente US$ 1,3 trilhão em produtos, representando mais de 40% de todas as importações dos EUA. Em resposta, Canadá e México anunciaram medidas retaliatórias, enquanto a China planeja contestar as tarifas na Organização Mundial do Comércio (OMC).

Analistas alertam que essas ações podem resultar em recessões no México e no Canadá, além de elevar o risco de estagflação nos Estados Unidos, caracterizada por crescimento econômico fraco combinado com alta inflação.

No cenário internacional, bolsas de valores na Ásia e Europa registraram quedas acentuadas, refletindo o aumento das tensões comerciais. O índice Nikkei, do Japão, caiu 2,9%, enquanto o australiano S&P/ASX 200 recuou 1,8%.

O fortalecimento do dólar frente a outras moedas e a volatilidade nos mercados financeiros indicam a cautela dos investidores diante das incertezas geradas pelas novas políticas tarifárias dos EUA.