Brasil deve parar nas quartas da Copa do Mundo, aponta simulação do Perplexity

Entre as quatro inteligências artificiais testadas pela EXAME, o Perplexity foi o que mais divergiu metodologicamente.

Enquanto Claude, ChatGPT e Gemini distribuíram os pesos de forma relativamente equilibrada entre histórico, ranking e elenco, o Perplexity colocou desempenho recente como variável dominante, com peso de 25%, e reduziu o histórico em Copas a apenas 10%.

A lógica é provocadora: o que uma seleção fez em 2002 ou em 1998 importa menos do que o que ela fez nos últimos dois anos.

Com essa calibração, os números absolutos ficaram menores, e as probabilidades se comprimiram, aproximando os favoritos. A França saiu com 7,56% de probabilidade de título. A Espanha, com 7,53%. A Argentina, com 7,45%. Diferenças de centésimos separaram o primeiro do terceiro lugar.

Mas o campeão foi o mesmo: França.

O modelo do Perplexity também produziu a tabela de favoritos mais favorável ao Brasil entre as quatro plataformas. Com peso menor para histórico — que favoreceria seleções como Alemanha e Argentina — e peso maior para desempenho recente, o Brasil subiu para o quarto lugar, com 7,30% de probabilidade de título.

A diferença entre o Perplexity e as outras IAs não é no campeão, mas em quanto o Brasil pode sonhar.

Modelo matemático · 10.000 simulações Top 10 favoritos — Copa do Mundo 2026 Probabilidade de título calculada por Claude, ChatGPT, Gemini e Perplexity Seleção Claude ChatGPT Gemini Perplexity 1 🇫🇷 França Favorita em todos os modelos ~17% 16,78% 16,78% 7,56% 2 🇪🇸 Espanha Diferença de décimos para a França ~17% 16,00% 16,00% 7,53% 3 🇦🇷 Argentina Campeã em 2022; 3ª no ranking FIFA ~12% 8,58% 8,58% 7,45% 4 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Inglaterra 4º no ranking FIFA; elenco de €1,3 bi ~11% 10,80% 10,80% 7,04% 5 🇵🇹 Portugal 5º no ranking FIFA; elenco profundo ~9% 9,06% 9,06% 6,24% 6 🇧🇷 Brasil Grupo C · Percurso modal: quartas de final ~12% 8,00% 8,00% 7,30% 7 🇩🇪 Alemanha 4 títulos; desempenho recente irregular ~5% 5,40% 5,40% — 8 🇳🇱 Holanda Principal obstáculo do Brasil nas oitavas ~4% 3,76% 3,76% 5,80% 9 🇧🇪 Bélgica Geração de ouro em declínio ~3% 2,60% 2,60% 6,23% 10 🇭🇷 Croácia Vice em 2018; 11º no ranking FIFA ~2% 2,02% 2,02% — Metodologia: Cada plataforma construiu um Índice de Força da Seleção (IFS) com pesos próprios para ranking FIFA, desempenho recente, força ofensiva e defensiva, elenco e histórico em Copas. O torneio foi simulado 10.000 vezes por cada IA. Os números do Claude são aproximados por faixa; ChatGPT e Gemini usaram a mesma calibração; Perplexity deu peso maior ao desempenho recente, comprimindo as probabilidades absolutas. Traço (—) indica seleção fora do top 10 daquela plataforma. Ranking FIFA: 1º de abril de 2026.

O percurso brasileiro

No Grupo C, com Marrocos, Escócia e Haiti, os modelos estimam entre 88% e 92% de probabilidade de o Brasil avançar. Marrocos — semifinalista em 2022 e oitavo no ranking Fifa de abril de 2026 — é o único adversário da fase de grupos classificado como risco real, com probabilidade de vitória brasileira entre 52% e 58%.

O problema começa depois. Se o Brasil terminar em primeiro no Grupo C, enfrenta o segundo colocado do Grupo F nas oitavas — onde estão Holanda, Japão, Suécia e Tunísia.

Nas quartas, o adversário projetado pertence ao bloco de França, Espanha, Inglaterra ou Portugal. É ali que o percurso modal brasileiro termina nos quatro modelos.

A probabilidade de título oscila entre 7,30% e 12% dependendo da plataforma.

Como funcionam os modelos?

Todas as IAs partiram de uma estrutura comum: um índice ponderado que combina variáveis mensuráveis, como ranking Fifa, desempenho recente, força ofensiva, força defensiva, valor de mercado do elenco e histórico em Copas do Mundo.

Com esse índice calculado para cada seleção, a probabilidade de vitória em qualquer jogo é determinada pela razão entre os índices dos dois times.

Depois, o torneio inteiro é simulado 10 mil vezes, e a frequência com que cada seleção levanta a taça vira a probabilidade de título.

A divergência entre as IAs está nos pesos de cada variável, e essa diferença de calibração explica por que os números finais variam, mesmo partindo dos mesmos dados de base.

O ChatGPT e o Gemini deram peso maior ao ranking Fifa (0,22) e ao elenco (0,19), tratando a profundidade do time como fator dominante.

O Perplexity inverteu a hierarquia e colocou desempenho recente como variável central (0,25), com histórico reduzido a 10% — a lógica de que o que aconteceu em 2002 importa menos do que o que aconteceu em 2024.

O Claude priorizou histórico (0,22) e desempenho recente (0,20) em conjunto, apostando que Copas são torneios de pressão acumulada e que só seleções com tradição de mata-mata sabem administrar esse ambiente.