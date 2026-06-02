Brasil deve parar nas quartas da Copa do Mundo, aponta simulação do Perplexity

Copa do Mundo: IAs preveem quem deve levar a taça no torneio (Imagem gerada por IA)
Repórter
Publicado em 2 de junho de 2026 às 05h17.
Entre as quatro inteligências artificiais testadas pela EXAME, o Perplexity foi o que mais divergiu metodologicamente.
Enquanto Claude, ChatGPT e Gemini distribuíram os pesos de forma relativamente equilibrada entre histórico, ranking e elenco, o Perplexity colocou desempenho recente como variável dominante, com peso de 25%, e reduziu o histórico em Copas a apenas 10%.
A lógica é provocadora: o que uma seleção fez em 2002 ou em 1998 importa menos do que o que ela fez nos últimos dois anos.
Com essa calibração, os números absolutos ficaram menores, e as probabilidades se comprimiram, aproximando os favoritos. A França saiu com 7,56% de probabilidade de título. A Espanha, com 7,53%. A Argentina, com 7,45%. Diferenças de centésimos separaram o primeiro do terceiro lugar.
Mas o campeão foi o mesmo: França.
O modelo do Perplexity também produziu a tabela de favoritos mais favorável ao Brasil entre as quatro plataformas. Com peso menor para histórico — que favoreceria seleções como Alemanha e Argentina — e peso maior para desempenho recente, o Brasil subiu para o quarto lugar, com 7,30% de probabilidade de título.
A diferença entre o Perplexity e as outras IAs não é no campeão, mas em quanto o Brasil pode sonhar.
No Grupo C, com Marrocos, Escócia e Haiti, os modelos estimam entre 88% e 92% de probabilidade de o Brasil avançar. Marrocos — semifinalista em 2022 e oitavo no ranking Fifa de abril de 2026 — é o único adversário da fase de grupos classificado como risco real, com probabilidade de vitória brasileira entre 52% e 58%.
O problema começa depois. Se o Brasil terminar em primeiro no Grupo C, enfrenta o segundo colocado do Grupo F nas oitavas — onde estão Holanda, Japão, Suécia e Tunísia.
Nas quartas, o adversário projetado pertence ao bloco de França, Espanha, Inglaterra ou Portugal. É ali que o percurso modal brasileiro termina nos quatro modelos.
A probabilidade de título oscila entre 7,30% e 12% dependendo da plataforma.
Todas as IAs partiram de uma estrutura comum: um índice ponderado que combina variáveis mensuráveis, como ranking Fifa, desempenho recente, força ofensiva, força defensiva, valor de mercado do elenco e histórico em Copas do Mundo.
Com esse índice calculado para cada seleção, a probabilidade de vitória em qualquer jogo é determinada pela razão entre os índices dos dois times.
Depois, o torneio inteiro é simulado 10 mil vezes, e a frequência com que cada seleção levanta a taça vira a probabilidade de título.
A divergência entre as IAs está nos pesos de cada variável, e essa diferença de calibração explica por que os números finais variam, mesmo partindo dos mesmos dados de base.
O ChatGPT e o Gemini deram peso maior ao ranking Fifa (0,22) e ao elenco (0,19), tratando a profundidade do time como fator dominante.
O Perplexity inverteu a hierarquia e colocou desempenho recente como variável central (0,25), com histórico reduzido a 10% — a lógica de que o que aconteceu em 2002 importa menos do que o que aconteceu em 2024.
O Claude priorizou histórico (0,22) e desempenho recente (0,20) em conjunto, apostando que Copas são torneios de pressão acumulada e que só seleções com tradição de mata-mata sabem administrar esse ambiente.